為繼續給學生授課　浙江退休教授研製出與本人一模一樣「數字人」

近日，浙江財經大學修電子商務課程的學生在期末溫習期間，都會用手機屏幕觀看「姚老師」授課，然而有趣的是，這位說得頭頭是道的「姚老師」並非真人，而是該校原信息技術與人工智能學院電子商務專業、已退休的教授姚建榮研製的「數字人」，和其本人一模一樣，不僅能免費授課，還能為學生解難。



從教近四十年，去年10月退休的姚建榮任教電子商務課程，因實用、創新及開放式的教學模式而備受歡迎。雖然退休了，但他希望能以某種形式繼續幫助同學們學習。去年7月，他走訪杭州各大企業，發現大部分公司已在銷售、培訓、管理等多個方面廣泛運用了數字人技術，例如用於電商直播。

姚建榮的「數字人」形象。（浙江財經大學）

因此，將數字人技術和課堂教學結合起來的想法萌芽。去年9月，他和學校、企業合作，錄製包含自己形象和聲音的影像，再製成了和他本人幾乎一模一樣的數字人，之後通過「訓練」，使其更加逼真。而通過文字形式，將授課內容輸入數字人製作軟件，數字人授課即可實現，另更可轉換成英、法等多國語言。姚表示，數字人24小時全年無休，不需要他自己錄長時間的影片，而且留學生也能聽課。

姚建榮還將數字人與應答大模型連接，使其可以實時解答學生的疑惑。他表示，目前數字人仍處於調試階段，預計農曆新年後正式投入運用，「數字人更多起到教學輔助的作用，我還想把更有意義、學生更感興趣的教學內容交給數字人授課」。