人民日報AI虛擬女主播首度亮相　遭網民嘲諷：太假！

隨著元宇宙、AI技術的發展，「虛擬偶像」、「AI人物」、「虛擬主播」等開始得到民眾接納，甚至有自己的粉絲、觀眾群體。

「你好，我叫任小融，我是剛剛入職人民日報新媒體的AI數字主播。」

今日，官媒《人民日報》全新亮相的AI主播，卻被網民吐槽「太假」。



影片中，AI主播任小融稱，她從數千個真人主播處學習到新聞報道的專業技能；不同於真人主播，她可以365天24小時不間斷工作，能夠出現在各種新聞現場。且她亦能與觀眾直接對話，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能」。

整齊的黑色長髮、板正的黑色西裝、端莊的站姿，任小融大方、知性的形象非常符合傳統新聞主播的面貌。但其有些僵硬的面部表情，毫無感情的聲音，以及非標準「播音腔」的普通話都令部分網民感到「太假，不自然」。還有網民細看後指出，其手與臉並不相配。

雖然AI主播大勢所趨，但由於內地傳媒界「名嘴」眾多，許多民眾還是認為，無法取代真人主播，且就目前來說，還是真人主播更符合觀眾觀看習慣。

網民討論摘錄▼

「手腕確實粗，好像男人手；嘴唇嘟起來說話，怪怪的」

「我本來以為會是最標準的普通話，那既然這樣，吐字發音調教的還有意義嗎？」

「真人主播的位置受到威脅」

「她的法令紋只長在一遍」

「模型還行，聲音好假，朗讀沒感情，像是康熙年間的技術。​」

「如果以後像真人一樣，會不會有很多主持人失業？以後新聞播報是不是也會用虛擬主播？」

「ai可以替代很多工種，以後年輕人找工作更難了，跟人PK，還要跟aiPK」

「也不是什麼行業都適合ai的」

「真的很糟糕，這個聲音真的很難聽​」

「屬於是bilibili上有教程教學製作的程度，可能真的是大學生做的水平」

