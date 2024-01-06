河北請人扮「孫悟空」全職被遊客餵食　網民憂：三高算不算工傷？

近日大陸一則景區招聘「孫悟空」訊息引發網友熱議，原來河北邯鄲太行五指山景區，開出月薪6000元人民幣，要找真人扮演被壓在五指山下的孫悟空，工作內容是「接受遊客餵食」。



網傳影片中，一名「孫悟空」從山洞中探出頭來，只見周邊圍著一群小朋友，不停拿著香蕉、蛋糕等食物，塞進「孫悟空」的嘴巴裡。原來該景區去年開始晉用真人扮演孫悟空，壓在「五指山」下與遊客互動，反應不錯。景區招聘內容為「孫悟空扮演者」若干名，工作內容為吃東西，每一小時換一次崗，待遇是月薪6000元人民幣，工作時間為每天上午9-12點，下午工作4-18點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《上游新聞》4日報導，景區證實該則網傳徵人啟事，相關負責人申經理回應「是真的，這是去年春天發佈的招聘資訊，現在我們有兩位孫悟空扮演者，今年我們還想再招一位。因為還沒招到合適的人選，所以一直在招聘」。

對於孫悟空扮演者的應徵條件，申經理表示對文憑沒什麼要求，主要要求喜歡孫悟空，有一定的表演天賦，「活潑開朗、有親和力，能和遊客互動」，他強調6000元人民幣月薪屬基本工資，會根據表演情況進行考核，工資會有起伏，「如果說條件優秀的話還可以漲。我們鼓勵扮演者和遊客互動到一塊，如果敢說、會直播，我們工資還會相應提高」。

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申經理表示扮演者要在洞口趴著，一個人怕是忍受不了長時間，因此得安排輪班替換，一個人上2小時，另外一個接上2小時，他開玩笑稱「遊客一直都在投喂『猴哥』（孫悟空）中午都不用吃飯，吃零食都吃飽了」。

相關招聘內容引發網友熱議，有人直呼「這個工作好！真的是吃飯當工作」、「不用幹活只用吃，還有錢拿」、「感覺這個沒人能幹的長久，一直吃吃吃也不是辦法」，還有人忍不住調侃「吃2年下來，孫悟空會不會吃得太胖卡在洞裡」、「查出三高來算不算工傷？」

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