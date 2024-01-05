深圳「港味」最濃在這裏：周圍全是香港口音　港人可申請配租住房

「深圳從商場到菜市場，都擠滿了香港人。」「一到週末，深圳人都差點以為到了香港。」距離深港恢復通關已經過去近1年，港人北上深圳消費的熱潮可謂是一浪高過一浪，通關人數紀錄仍在不斷被刷新。夾帶英文的港式粵語、波鞋雙肩包的經典穿搭，濃濃的「港風港味」，正在佔領深圳。



深圳各區、各大商場也是大打「香港牌」，畢竟「港味」濃度，往往也意味着消費熱度。那麼，如果要問，深圳哪裏的「港味」最濃，「含港量」最高，你第一時間會想到哪裏呢？是與香港一河之隔，最早結緣的羅湖，是商圈密集度全市第一的福田，還是以山姆、盒馬為代表的商場超市？

答案或許會有很多，但有一個「隱藏王者」往往會被忽略，那就是——前海。

整個前海規劃就是要讓香港人有「家的感覺」（點圖放大瀏覽）：

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前海因香港而生

對於前海，許多人記住了它的簡稱，也能記住它的別稱——特區中的特區，但少有人會記住它的全名——前海深港現代服務業合作區。劃重點，「深港」，「合作區」。這是國內第一個明確定位「依托香港、服務內地、面向世界」的合作區，所以前海自打2010年誕生，就肩負著支持、幫助甚至帶動香港經濟社會的重大使命，注定「港港滴 」。

2010年8月26日，國務院核准同意的《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》中就已明確規定，前海三分之一的土地專供香港企業。 即便前海擴容8倍後，這一條依然延續，其支持力度，可見一斑。2021年中共中央國務院印發的「前海方案」也開宗明義提到：開發興建前海深港現代服務業合作區是支持香港經濟社會發展的重要措施。

就在前幾天，《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》發布，前海的戰略定位明確，四大定位中一個便是深港深度融合發展引領區。「堅持依托香港、服務香港，加快推進規則機制一體化銜接、基礎設施一體化聯通、民生領域一體化融通，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，為香港經濟發展進一步拓展空間。」

不難看出，13年來，多個指導文件和規劃下發，前海的發展進入3.0時代，「依托香港，服務香港」這一定位始終未變，甚至一再強化。也難怪有人會說，前海，因香港而生。

應該很多人都知道，前海在2021年迎來了一份「史詩級」政策大禮包，其中最重磅的一點就是前面提到的擴容，合作區的面積得以從14.92平方公里擴展至120.56平方 公里，是之前的8倍。不過可能少有人知，這次大擴容，仍然和香港有關，這次與合作區名字中的「現代服務業」有關。

眾所周知，香港傳統服務業高度發達，服務業佔香港經濟總量達九成以上。 除了大家比較熟悉的金融、貿易、餐飲、旅遊，還有航運、會展、物流等等。此時的前海已經走過了十來個年頭，灘塗變新城，取得了不少成績，但要繼續深化和香港的合作，更全面地在現代服務業領域接軌發力，沒有碼頭、沒有機場 、沒有會展、沒有科技園區的前海，多少有點「巧婦難為無米之炊」，擴容方案應運而生。由此不難看出，前海，也因香港而興。

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前海「含港量」爆表

前海的「含港量」，和其他地方還不太一樣，並不局限於香港朋友逛吃逛吃和買買買式的到此一遊，而是實打實地工作和生活全方位融入。「我剛來這裡的時候，大部分時間都得自己服務自己。」

2015年初，生於香港的阿豪（化名）頭一次來到前海，沒想到這一駐足，就是近十年的光景，一路見證了前海的生長。「那時候的前海很荒涼，去餐館超市都要走好一段路，唯一熱鬧的只有工地的噹噹聲。小時候在香港聽噹噹，沒想到長大了噹噹當又跟我來了深圳。」吸引阿豪前來的，是2014年12月7日正式開園的「前海深港青年夢工場」，一同到來的還有數百支深港青年創業團隊。 對前海而言，這是日後港企開始在此大量駐紮的起點。「前海有一點很好。雖然當初它的配套沒那麼完善，但給的補貼和服務很到位，例如招人的話，園區會組織招聘，幫我們節省了很多時間。」

前海的吸引力，不僅限於讓人才到此創業，還在於讓人才住有所居，工作外也能安定生活。隨著前海住宅配套的逐漸完善，阿豪團隊的成員大多申請到了香港人才配租住房，租非配租房的成員，也享受到了租房補貼。「不像香港的石屎森林，這邊很多小區都有花園和公園，早上起來我會在公園裡跑會步，一天神清氣爽。都得感謝前海的人才引進政策。」

像阿豪這樣的香港年輕人還有很多。截至2023年12月15日，夢工場已累積孵化香港團隊600家，累計融資總額超過42億元。 這裡已經成為許多阿豪這樣的香港年輕人，北上深圳創業工作的首選落腳點。

儘管深圳香港不過一河之隔，但在前海的香港人，還是會懷念家鄉的味道。Vivian剛來前海那段時間，周圍唯一撫慰她口舌間淡淡鄉愁的，只有園區裡的太平洋咖啡──這正是來自香港的品牌。「我有一段時間甚至考慮在附近開一家茶餐廳，應該會受歡迎。不過還沒等我把想法落地，香港口味的餐飲就多起來了。」前海山姆、萬象前海、前海HOP天地…隨著一個個大型商業的開放運營，前海也不再是「美食荒漠」，「有時中午去茶餐廳吃飯，周圍全是香港口音，好像還在家裡一樣。」

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讓Vivian倍感親切的還有港資企業的不斷進駐。 東亞、恆生、周大福、匯豐······不知不覺間，前海已成為深圳港資企業最密集的區域，已有近10,000家港企在此註冊。「在前海，經常能聽到兩個人對話的開場白是：『啊，你也來深圳了啊』。沒想到在香港職場上分開以後，居然在深圳又相遇了。」Vivian有香港稅務師朋友，在香港商海打拼多年，近期「遊」到了前海。 由於前海全面放寬港澳涉稅專業人士執業要求，香港稅務師得以在前海方便地工作。一併放寬或解除束縛的，還有醫師、導遊、工程建設等行業的跨境職業限制。 深港兩地往來工作，越來越容易。

而前海與香港間越發便利的交通，也進一步促進了港味在兩地中間的傳輸流動。2023年3月，前海至香港的跨境巴士開通，經深圳灣口岸換乘後即可直達香港各區。 7月開始實施的「港車北上」，更讓深港之間的距離顯得「不是距離」。「深圳和香港就像握在一起的兩隻手，前海處在手心的位置。手心的溫度越來越高，說明兩隻手越握越緊。」阿豪說。

前海=深圳+香港+未來

提起前海，還有一個經常被提起的關鍵字——未來。儘管身處當下，無法真正看清前海未來的全貌，但一步步的規劃，已經讓我們逐漸捕捉到它的外層輪廓。如果說2010年頒布的前海合作區總規，讓前海第一次廣泛為世人所知，那麼2021年9月印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》），則令前海第一次備受世人讚歎。 這次，前海合作區的總面積翻了8倍。 不僅如此，第二年（2022年），前海的GDP達到了1,948.7億元，每平方公里土地產值超100億。

但生活經驗告訴我們，只依賴金錢的交情，通常不過酒肉朋友而已，作為深港合作的樞紐，前海想讓深圳和香港的友誼更「走心」一些。12月21日剛發布的《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（以下簡稱《前海總規》），就可視為一份「走心指南」。「走心」首先體現在定位上，過去前海的定位，是深化改革創新的平台和高水準對外開放的樞紐，現在，又被賦予了兩層新身分——引領區和高地。

引領區指引領深港融合發展。親密關係不能停在口頭，要有實際行動，例如基礎設施整合聯通、民生領域一體化聯通。深圳孩子這週去香港訓練踢球，香港孩子下週來深圳踢友誼賽，這才叫深度合作。高地，則意味著深港的「桃園結義」有了明確目標：乾了這杯現代服務業的酒，不求同年同月同日生，但求同年同月同日打造出現代服務業高品質發展高地。深圳之所以成為深圳，是因為它比別的城市更開放；前海之所以成為前海，仰仗的是這裡佔據了深圳對外開放的製高點。

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也許有人覺得，前海的大門開得已經夠大。 然而《前海總規》說，門可以開得更大些，bigger than bigger。其中有營商環境的開放，要建設開放型市場准入體系，讓資金流動得更靈活，還要建設國際法務區，用法律保障交易，對標國際水平。還有人才引進方面的開放。 保證為來前海就業的香港人才，減少創業執業的桎梏，建立國際職業資格認可清單等等。深圳坊間流傳著一句話，前海承載了中國城市對未來的想像。 那你所想像的未來前海，在空間上又是什麼模樣呢？

深圳當初的草稿是地圖上的一個圈，前海的草稿則被《前海總規》勾勒得更清晰「一心一帶雙港五區」。概念其實很好理解。 「一心」指前海城市新中心，深圳不乏「行政」、「經濟」、「文化」等各種中心，但唯有前海，被寄望為代表「未來」的中心。「一帶」即綠色活力海岸帶，深圳灣公園、人才公園、西灣紅樹林公園等設施在先，前海的加入，將深圳西部海岸帶連接起來。 這也是更為我們熟悉的「山海連城」計畫的一部分。

「雙港」代表深圳國際航空樞紐港、國際航運樞紐港，深港兩大交通樞紐的連結融合，相信會產生1+1>2的國際影響力。 以後再去埃及、巴西、希臘等國家玩，或許就有直飛航班了。「五區」則是自南向北的蛇口及大小南山片區、桂灣前灣及媽灣片區、寶中及大鏟灣片區、機場及週邊片區、會展新城及海洋新城片區等五個片區。 它們都被分配了各自的未來「人設」：佈局科技創新、國際金融、會展海洋、商貿物流、先進製造等產業。

前海的前，是前沿的前，代表一種宏大敘事的展望；前海的前，也是前進的前，而一個區域的前景，要由這裡的每一個人的邁步來驅動。《前海總規》裡有一大亮點，即首次提出了「打造港澳居民新家園」，面向國際建設高品質生活圈的主張。換言之，要讓香港人才在這裡找到一種家的感覺。比較明顯的是，來到前海，你會注意到斑馬線上「望左」、「望右」的標識，一棟棟已經建成和正在興建的港人子弟學校、外籍人員學校，一家家口味正宗的港式餐廳。前海有日新月異的更新速度，也容得下放慢節奏的幸福。

在一快一慢的吐息間，港味，已經完全融入前海的基因裡。而前海的未來，就如深圳和香港交織成的DNA螺旋，正在不斷複製、突變，逐漸形成一個青出於藍的城市有機體。

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