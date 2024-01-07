深圳富豪懸賞千萬尋失蹤23年兒子　電話接到手軟中年男子都來認親

深圳一名51歲富豪近日懸賞1000萬人民幣，要尋回失蹤22年的兒子。消息一出，每天都有人打電話要與他進行DNA比對，甚至有40歲的人表示自己就是失聯的兒子，讓他相當困擾。



據《揚子晚報》等內媒報道，該富豪謝岳告訴媒體，他的兒子謝浩男1998年11月26日出生於深圳，2001年1月14日失蹤，疑似被拐。謝浩男的眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，失蹤時身穿藍黑相間帶帽上衣，淺黃色褲子，說話不太清楚。

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回憶起尋兒的經歷，謝岳說，他當時甚至把房子賣掉了，直到朋友勸他，「如果你什麽都沒有，即使把孩子找回來了，孩子也不一定跟你回家」。他意識到自己需努力，便開始創業，後來慢慢走上正軌，至今是4家公司的老闆，還擁有6套房產。

他從2023年5月起在影音平台開直播尋子，最初懸賞10萬人民幣，後來懸賞50萬人民幣、100萬人民幣，都沒有成功。他近日把懸賞金提高到1000萬人民幣。他說，「重賞之下必有勇夫，我現在把時間都花到找孩子上了，公司的事都處理不了。我還有自己的事情，想早一點結束這樣的生活」。

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不過，自從「懸賞千萬尋子」一事登上媒體版面後，謝岳說，「這件事也引起很多不務正業的人騷擾，甚至有40歲的人到我公司樓下說是我兒子，要和我一對一DNA比對。我才51歲，這不太現實，已經嚴重影響到我的工作和生活」。

謝岳表示，他在尋子途中也想過放棄，但不想留下遺憾。謝岳對2024年充滿期待，「找到孩子後，我不會改變他的生活環境。他如果願意回到我身邊，就回到我身邊。如果不願意回到我身邊，我也尊重他的選擇」。

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