89歲老翁失愛子傷心過度「失憶」每日上街尋愛兒 鄰居不忍揭真相
撰文：ETtoday
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河北張家口一名89歲老翁2個月前痛失愛子，因傷心過度忘了這件事，每天上街尋子，村裡人雖然都知情，但都不忍心說出事實，只好幫忙隱瞞。老翁的女兒表示，父親本來就是小腦萎縮，忘了這件事情也好。
根據陸媒報導，老翁已經頭髮花白，稍微駝背，走路需要拿拐杖，但最近仍天天走到街上尋找兒子，逢人就問，「你看到我七兒子回家了沒有？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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但老翁的兒子其實2個月前因為意外過世了，老翁疑似傷心過度，忘記了此事。鄰居雖然都知道實情，但看了也非常不忍心，於是都選擇對老翁隱瞞真相。
老翁的女兒說，她害怕父親承受不了事實，所以沒有說，鄰居也都很善良，每次都耐心的幫忙欺騙爸爸，「告訴他兒子去幹活了，要他安心回家等著。」
老翁的女兒還說，父親本來就是小腦萎縮，忘了這件事情也好，雖然每次想到還是有點心酸。
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