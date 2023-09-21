UFO？成都驚現「飛龍在天」　詭異發光體空中盤旋　多人現場目擊

四川成都一名網友，近日拍到一段詭異畫面。



夜空中出現不明發光體來回盤旋，形狀猶如一條龍，讓他忍不住問：「那是什麼東西？」

其他目擊民眾也一頭霧水，有人則猜測是UFO，目前還沒有結論。

點圖放大看看目擊者們從不同角度拍到的影像：

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據《大皖新聞》報道，網友在淮口寶龍新城目擊不明飛行物，外型像是盤旋的龍，全身都在發光，當下立即拿手機紀錄下來，更形容像是現實版的「飛龍在天」。

成在6月22日晚間也出現過不明飛行物，當時有不少人拍照及錄影存證，一顆藍綠色發光球體在黑夜中尤為明顯，但是馬上就被天文學家證實，那只是一顆火流星。

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四川省天文科普學會副會長曾陽指出，火流星是進入大氣層後的太陽系小天體，由於體積較大且運行速度快，過程中的發光強度也就比普通流星更大一些。

天氣條件允許的情況下，視線好的地方幾乎每天都能看到。

曾陽進一步表示：「普通流星能被人肉眼看到的時間往往只有不到一秒，而火流星能被人看到的時間長達2至3秒，在天文學上也被稱為隕星，落在地面就是我們常說的隕石。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】