年輕人邊熬夜邊食護肝片抗損傷？　專家籲勿亂服只是「亡羊補牢」

當代人熬夜已成常態，當中又以年輕人居多，為了減輕身體負擔，有人選擇一邊熬夜，一邊服用護肝片。天貓健康發布的《2023 健康年度詞》報告數據顯示，45%的護肝片被90後買走，其中15%是在凌晨時分下單。

北京中醫醫院肝病科主任醫師李麗介紹，正常情況下，肝功能正常者沒有必要食用護肝片，且不建議自行長期服用護肝片，不但會耽誤診治，還有可能對肝臟或其他臟器帶來不良作用。



《人民日報健康客戶端》報道，社交平台上有大量推薦護肝片的內容，不少網民分享關於挑選護肝片的心得，也有網民提醒切勿亂食護肝片。

李麗介紹，護肝片有廣義和狹義之分，廣義的護肝片包括具有保肝作用的藥品，還包括一些具有保肝作用的保健品。

狹義的護肝片則是一種中成藥，主要成分是柴胡、茵陳、板藍根、五味子、豬膽粉、綠豆，具有疏肝理氣，健脾消食，降低轉氨酶的作用。用於慢性肝炎及早期肝硬化等疾病，是國家醫保甲類、國家低價藥目錄品種、國家基藥品種。

在網上售藥平台上，月售500多的護肝片為處方藥。（人民日報健康客戶端）

在網上售藥平台上，月售500多的護肝片為處方藥，並不能隨意購買。李麗指出，作為藥品的「護肝片」具有保肝作用，對肝損傷有修復和保護作用。而作為保健品的護肝片的成分不確定，不推薦服用，目前也沒有證據證明能夠預防肝損傷，「所以正常人吃保肝藥是沒有用的」。

在電商平台上，護肝片的宣傳語大多寫有「熬夜常備」、「熬夜喝酒」、「呵護肝臟」等字句，且超過百元的護肝片的銷量一般都在數十萬以上。李麗表示，任何一種護肝片都不會對抗熬夜、喝酒帶來的損傷，只能發揮「亡羊補牢」的作用，且不能保證會完全修復。

李麗指出，年輕人大多是因為酒精、肥胖等導致肝臟出現問題，最常見的是脂肪肝。正確的護肝方法首先是減少損傷肝臟的不良生活習慣，不要大量或頻繁飲酒，過食肥甘厚味，避免肥胖，盡量少熬夜，多運動。

若出現口乾、口苦、口臭、胸脅兩側脹痛、隱痛或以右側為主、腹脹、排氣增多、大便稀溏等，可能是肝臟出問題，要引起重視及時體檢。

李麗建議，如果有持續的肝損傷，的確需長期服用護肝片，但必須要在醫生指導下，針對病因治療的同時確定保肝治療的療程。