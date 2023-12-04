男子近千元買兩盒｢養生茶｣喝完暈吐報案　揭廠家為雞鴨飼料作坊

近日，內地有男子花費近千元（人民幣，下同）購買兩盒「養生茶」補養身體並治療慢性疼痛，結果喝完頭暈嘔吐，他遂到醫院檢查。醫生查看配料表表示「養生茶」中並無治療疼痛的成分。而經過檢測，該茶包中被違規添加了雙氯芬酸鈉，可用於緩解疼痛。經過進一步調查了解，該「養生茶」的生產廠家是生產雞鴨飼料的作坊，在全國共有139個代理商，商業「版圖」涉及21個省市，共計有1萬多人購買產品。目前，涉事人員已被警方拘捕，作進一步調查處理。



《每日經濟新聞》報道，當事人鄭先生表示，他長期患有慢性疼痛，一次偶然機會了解到這款名為「大雪山養生茶」的飲品，據說可以治療緩解疼痛，只能通過公司店舖的專屬渠道購買，購買時還需要老用戶提供驗證碼。

在花費千元購買了兩盒養生茶後，鄭先生先在中午試著喝了一次，發現疼痛確有緩解，於是當日晚間又喝了一包，結果出現頭暈嘔吐等症狀，他遂到醫院檢查。醫院醫生看過茶包配料表後表示，配料成分並無可以治療頭痛的成分。

鄭先生購買的養生茶。（央視財經）

而經過相關機構的檢測發現，這款「養生茶」中被添加了化學藥物成分雙氯芬酸鈉。醫生介紹，這種藥物在治療疼痛方面有較為明顯的效果，廣泛用於緩解類風濕關節炎、痛風性關節炎等各種關節炎以及其他多種疼痛的治療，但長期服用會引起肝腎方面的嚴重疾病。鄭先生出現的頭暈嘔吐症狀，就是不當使用藥物後的不良反應。

意識到嚴重性的鄭先生於是向警方報案。接報後，警方隨即展開調查查處行動，最終查獲成品「養生茶」20多箱共計1000餘盒，半成品原料近1噸，以及原材料18包。而案件中，所謂生產養生茶的廠家，其實是一間生產雞鴨飼料的小作坊。

警方查處養生茶生產廠家。（央視財經）

經查，該公司共有139個代理商，版圖涉及全國21個省市，產品共有1萬多人購買，案值2500餘萬元。目前，以李某為首的養生茶公司的9名骨幹成員均已被警方拘捕。