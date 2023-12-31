挖呀挖老師當媽媽了！爆紅前已懷孕　鏡頭前數度淚崩談輿論焦慮

湖北武漢幼兒園老師黃瓊，因一則《小小花園》教唱影片走紅兩岸網絡，還被暱稱是「挖呀挖老師」。



爆紅後隨即站上風口浪尖，歷經沉潛後驚爆有「新身份」，就是她當「媽媽」了！

常被嘲愈來愈胖 原來第一支「挖呀挖」影片出來前已懷孕（點圖看看最新訪談內容）：

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「挖呀挖老師」黃瓊日前接受《中國日報》專訪數度淚崩，拍攝過程中還不斷傳出嬰兒啼哭的聲音。

她表示在《小小花園》還沒有火之前，寶寶就已經來了，自覺很神奇、也挺不容易，2023年對她來說，整個人生都有了很大的變化，「就好像一個東西砸到了你的身上，突然受到很多人的關注」。

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黃瓊自陳從小就喜歡笑，影片能夠治癒到大家是她的榮幸，但遺憾的是沒把事情做好，「從來沒有想過，自己直播間會有10萬+的時候，我自己說話時沒有意識到這一點，導致有很多輿論」。

面對輿論時一度感到害怕，但由於寶寶已經在肚子裡面，為了孩子發育健康著想，就算再焦慮也要保持心情平靜，「還是要平和一點嘛，所以就是一直在焦慮和不焦慮之間來回切換，現在已經半年過去了，回想一下之前經歷的這些事情，就會覺得一句話『輕舟已過萬重山』」。

影片中黃瓊明顯看得出來「當媽媽」的模樣，臉型圓潤許多，她表示變成一個媽媽後覺得很幸福開心，小孩的一言一行、大笑哭鬧都會牽動她的心。

「真面目」與影片差太多惹議 被指直播帶貨一場200萬（點圖了解更多）：

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第一次當媽媽一路走來，經歷這些事、面對這些輿論，很欣慰孩子能健康出生，回首今年的經歷「一個詞的話就是堅強吧，面對任何困難問題的時候，就堅強勇敢地去面對吧」。

黃瓊教唱兒歌《小小花園》意外走紅後，粉絲從幾百人暴漲至百萬，也因此捲入不少爭議，不只有網友留言狂揶揄她拿掉美顏濾鏡「顏值不佳」、就連直播帶貨也惹來「不務正業」批評。

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