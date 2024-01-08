內訌搞出人命！內地千萬網紅「小娜娜」直播宣佈　徒弟遭同事捅死

大陸網紅圈驚傳殘忍命案！有千萬粉絲追蹤的網紅「小娜娜」沉痛證實，同為網紅的徒弟劉野，遭同事大拓殺害。據悉兩人下班相約談判，不料大拓帶刀赴約，將劉野狂砍10多刀致死。



據《極目新聞》報導，擁有2400萬名粉絲的大陸網紅「小娜娜」，因為拍攝搞笑影片走紅。1月7日她突然在直播中證實徒弟劉野的死訊，享年30歲。

據悉，劉野因為活潑的帶貨方式走紅，擁有27.5萬名粉絲；而大拓則有11萬名粉絲，都是小有名氣的網紅。小娜娜指出，2日當天兩人下班後各自回家，不知為何又約到外面談判，過程中發生衝突，劉野遭大拓殺害當場喪命。

同為網紅的二人，竟選擇以暴力解決糾紛：（按圖了解）

直播中小娜娜說「兩個人，一個叫劉野，一個叫大拓，全都各自回到家裏，要睡覺了，結果不知道因為甚麼，兩個人約了架，劉野沒了…。」

網紅小娜娜表示，「現在是已經立案了，誰的責任誰就去承擔，兩個人太衝動了，誰也沒想到。」語畢，她還表示要停播三天。

據悉，劉野去年10月至12月，幾乎每天都會直播，但今年1月1日後，再無直播紀錄。

據警方表示，1月2日凌晨劉野與大拓相約談判，最初因為瑣事發生口角，結果兩個人都沒能壓住怒火致使矛盾升級，隨即演化為激烈的肢體衝突，在打鬥過程中，劉野被大拓連捅數刀，因為傷勢過重，劉野被送往醫院搶救後宣告身亡。

小娜娜在直播中表示，大拓已被警方逮捕，劉野的屍檢結果必須等40天才會出爐。而據陸媒報道，事發後小娜娜還如常開直播，也未在直播中提及此事，甚至所有成員都像往常一樣喜氣洋洋若無其事，直到1月7日小娜娜才親口證實劉野的死訊，對此一度引發部分網民質疑與不解。

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