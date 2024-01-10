上海公園用百年前墓碑鋪路　RIP清晰可見　當局：修建時缺少石料

上海楊浦公園被發現部分湖堤是由墓碑鋪成，當地相關部門調查後回應指，所用石料並非文物，「有機會會換掉」。



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楊浦公園面積22.36萬平方米，始建於1957年初，1958年1月24日建成開放。園址原為農田、池塘和居民小村落及零星墳地，第一批征地12.47公頃建造公園，後又先後五次擴建公園至現時的面積。

而被發現用墓碑鋪成的湖堤，位於楊浦公園愉湖景區，墓志銘現時，墓碑的主人大都於上世紀紀20年代落葬，部分還帶有「RIP」的字樣。

此前，有內媒對事件進行報道後，還有不少人前往「打卡」。有網民介紹楊浦公園的「墓碑湖堤」稱，「看別人介紹以為就幾塊，萬萬沒想到整個湖周圍一圈都是啊，差點誤以為這是墓區了。」

對此，楊浦公園工作人員介紹，此前並未收到過上級部門要採取保護的通知，「如果有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身份，園方肯定會將這些墓碑物歸原主，不過多年來沒有人來認領。」

楊浦區綠化和市容管理局工作人員也表示，「我們當時糾結可能是文物，和文旅局都聯繫過，他們也來鑒定過，並不是文物。」

而楊浦區文物管理部門工作人員介紹指，「當時修楊浦公園石料比較少，就用了一些無主的墓碑作為石料。我們也曾經考慮收集起來，但它就是普通的墓碑，不是文物。一是不具備歷史性，二是不具備科學性和藝術性，也沒有什麽教育意義。」

至於墓碑裸露在外或會令遊人產生恐懼，工作人員表示，「跟綠化局溝通過，看看以後有什麽機會換掉。」