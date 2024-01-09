男童持「退役軍人優待證」坐巴士被質疑用假證　背後故事令人動容

近日，江蘇徐州一名男童手持「退役軍人優待證」乘坐巴士，被司機質疑手持假證。

家長事後拍片解釋，男童父親2015年在部隊因公犧牲，前述的優待證除了退役軍人可辦理，三屬人員（烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬）也可辦理，「發這個視頻只是希望更多的人知道『三屬卡』，不要質疑小孩子，他們會很難受」。



影片顯示，男童向母親述說自己用優待證乘坐巴士的經歷，「我拿那個卡一刷，滴，優待卡，然後那個人說優待卡，你拿誰的卡？我說我自己的，然後他說現在的學生什麼卡都能辦，現在的學生能辦優待卡？然後我沒理他」。

母親聽狀安慰稱，估計司機以為他「找關係」辦理退役軍人優待證，「沒事，你管他知不知道呢，隨便他，是吧」；此時男童拿碗一邊捂臉一邊點頭，並表示「咱自己知道就好」。

據介紹，男童家住徐州市，今年12歲，父親在他4歲時因公犧牲。男童周末時總會去鄉下看望祖父母，當天因母親工作太忙，才獨自一人乘車。

男孩母親稱，他們在出行、旅遊時都會用優待證，但不是為了優惠優待，「只是這時，我們才能感受到爸爸還在我們身邊，我們為他驕傲」，並希望大眾不要質疑用優待證的小孩子，「他們會很難受」。

「退役軍人優待證」全稱為退役軍人和烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬等其他優撫對象優待證，退役軍人、三屬人員也可辦理。

除了退役軍人，三屬人員（烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬）也可辦理優待證。（抖音）

根據《退役軍人、其他優撫對象優待證管理辦法（試行）》，優待證分為「中華人民共和國退役軍人優待證」、「中華人民共和國烈士、因公犧牲軍人、病故軍人遺屬優待證」兩種，分別面向符合條件的退役軍人和烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬等其他優撫對象發放。

所指的烈士、因公犧牲軍人、病故軍人的遺屬，是指烈士、因公犧牲軍人、病故軍人的配偶、父母（撫養人）、子女，以及由其承擔撫養義務的兄弟姐妹。

網民睇法：

心疼 孩子別哭

孩子不委屈，你父親是英雄

優待證是光榮的，三屬卡該被尊重

眼睛酸酸的，以前真的不知道有這個證

第一次知道，感謝為國付出的戰士，家屬應該要厚待

如果有可能孩子肯定更希望不要什麽三屬卡而要他的爸爸在身邊

我覺得質疑一下也沒問題，總不能被隨便冒用。應該在管理方式上看看優化一下

致敬犧牲的英雄🫡也謝謝科普讓更多人了解知道了三屬卡

普通人不知道情有可原，但是公交車司機也不知道，這個就有點說不過去了，公交公司有沒有對司機開展過這方面的培訓呢？

