廣州年花上市！嶺南花卉市場蝴蝶蘭冬青繡球熱銷　港澳訂單增多

花城花香，年花上新。龍年新春臨近，年花市場逐漸升溫，1月10日，羊城晚報記者實地走訪位於廣州市荔灣區的大型花卉綜合零售批發市場——嶺南花卉市場。記者走訪發現，年桔年花已上市，雖然部分年花年桔的價格有略微上漲，但市民可接受，此外，來自港澳地區的訂單比去年增多。目前，如蝴蝶蘭、冬青、繡球等年花品類熱銷，不少迎合龍年的年花新品種也在市場亮相。



部分年花年桔價格略漲，港澳地區訂單增多

距離春節還有一個月時間，在嶺南花卉市場，商家們忙前忙後擺放年花年桔。「今年的年花銷售比以往提前了兩周，得益於有關部門大力宣傳春節，年味漸濃，市民提前消費，購買年花。」嶺南花卉市場經理何永表示，嶺南花卉市場靠近地鐵站，有公交接駁，非周末時間，市場沒有出現水靜河飛的現象，不少老年群體陸續到嶺南花卉市場了解年花產品，選購心水年花。

廣州年花上市。（羊城晚報）

在年桔銷售攤位，金旦果、四季果、金桔等不同品種年桔擺放整齊，吸引市民前來詢價。據年桔銷售攤位的檔主介紹，年桔的尺寸、品種對應的價格有所不同，比如7寸的四季果售價為48-50元，10寸金旦果售價為100元。

市民馬阿姨在現場以95元收獲了一盆8寸金桔，她說：「每年都在春節前一個月購買年桔，這次依舊錯峰購買，怕臨近過年人多車多，年桔價格水漲船高。去年以68元能買到8寸金桔，今年以95元購買，還可以接受，畢竟春節一年一次。」

嶺南花卉市場蝴蝶蘭冬青繡球熱銷，港澳地區訂單較去年有所增長。（羊城晚報）

蝴蝶蘭鮮艷亮眼，在滿天紅園藝，「香橙」「幻影」「蓮霧」等蝴蝶蘭上架。滿天紅園藝店長莫小麗表示：「今年蝴蝶蘭價格大約上漲了10%-15%，今年年花需求量大，受之前疫情影響，有部分花商對花卉培育持保守態度，目前，產量有供不應求的傾向。但今年港澳訂單增多了，每天都接到來自港澳地區的訂單。」

市民在花卉市場挑選年花。（羊城晚報）

何永介紹：「從嶺南花卉市場的年花年桔銷售情況看，年桔和蝴蝶蘭需求量較大，價格比去年有所上漲，企業、零售花商、市民提前來選購，大批量的訂貨單在1月初已完成，有部分商戶把貨留在新春前夕沖刺。」

此外，就鮮切花價格而言，何永介紹：「菊花的產區有所增加，比如江蘇、福建、海南等產區也來分一杯羹，廣東的菊花價格有所下降。然而，百合、劍蘭等價格會上漲，一改以往鮮切花『爛市』的現象，比如以往百合賣10元2把，現在價格約為40元2把。」此外，何永表示：「目前是市民選購年花的好時機，價格實惠、品種多。1月下旬，年花價格預計會有略微上漲。」

新品年花上市，進口鮮花空運到穗

除了往年常見的年花、年桔、鮮切花，今年，嶺南花卉市場多了一批新品種蝴蝶蘭。「龍蘭」「拉菲」「拉丁舞裙」「恭喜發財」「聚寶桔子」等新品種蝴蝶蘭在廣州印象園藝銷售。

廣州印象園藝相關負責人賴海燕介紹，店鋪銷售的新品種蝴蝶蘭絕大部分是自家花卉基地培育，尤其是今年符合龍年的新品——「龍蘭」。「龍蘭」有16-20朵花，沿直線排列，猶如一條龍，因此命名為「龍蘭」。 賴海燕表示：「我們的花卉基地在粵北韶關，今年產出不少新品種。由於培育成本上漲，加上市場供不應求，一株蝴蝶蘭會比去年貴2-3元。」

就新品種價格而言，賴海燕說：「有16朵花的『龍蘭』價格為460元；12株的『恭喜發財』價格為500多元；6株的『拉菲』價格為400多元，目前『拉菲』準備售罄。」

進口年花也陸續上新。（羊城晚報）

國產年花熱銷，進口年花也陸續上新。「來自伊朗的紅柳，南非的煙花菊、帝王花，馬來西亞的牡丹菊，哥倫比亞的繡球，荷蘭的冬青等都已經上市，荷蘭的寸寸金也會在近期到貨。」廣州利達龍鮮花有限公司相關負責人全振娟表示，進口年花價格和往年差不多，每周有1-2批進口鮮花空運到廣州，接下來進口年花會全面上市，為市民提供更多選擇。