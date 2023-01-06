廣州年花市場︱本土桃花年桔熱銷　部分年花價格有所上漲

買年花是廣州市民過年的必備項目之一，家家戶戶都會在新年前夕布置年花。《羊城晚報》報道，位於廣州市荔灣區的嶺南花卉市場，每逢農曆新年前夕都會格外熱鬧，不少市民前來挑選心儀年花，討個好彩頭，寓意花開富貴。



蝴蝶蘭是經典年花之一，也是各家花商重點推介的產品之一。嶺南花卉市場經理何永表示：「蝴蝶蘭的種球需要從國外訂貨，一般花商會在每年5月、6月訂貨，種球9月到國內後需要95-115天的培植時間。」

桃花、年桔也是廣州市民家中常見的傳統新春裝飾植物，桃花寓意來年桃花朵朵開，而金桔則寓意大吉大利，吉祥與財富兼備。何永介紹：「嶺南花卉市場的桃花主要產自佛山南海的獅山鎮，港澳地區的客戶會提前到產地預訂。」而年桔有四季桔、硃砂桔、金桔以及金蛋果，是市民過年熱愛的產品。

除了傳統年花年桔，嶺南花卉市場也出現了不少新品，譬如冬青、寶蓮燈、紅玉珠等花卉。冬青果實紅亮，寶蓮燈重疊華貴，紅玉珠飽滿團簇，都是紅色花卉中十分適合充當年花的品種。

在年花價格方面，蝴蝶蘭價格比去年上漲15至20 元（人民幣，下同），本土的桃花、年桔價格也略微有所上漲，劍蘭、百合的價格上漲約20%，而寶蓮燈的價格則有所下降，以一盆開花6朵的寶蓮燈為例，去年售價380至420 元，今年為280至320元。

雖然部分年花的價格有所上漲，但花商們還是整體看好農曆新年前夕的年花市場。