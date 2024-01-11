住客驚喜發現枕套印名迎賓卡寫藏頭詩　酒店：給顧客家的感覺

有網民分享，近日因出差入住陝西榆林一酒店，驚喜發現酒店方將其名字「葛源」以藏頭詩等形式印在房間內的迎賓卡上，就連枕頭套都印上其名，直言「這合理嗎？」。



事主在社交平台上發文分享：「小城市太卷了，200多酒店把我名印得到處都是。這兩天來榆林出差辦案，本來發現酒店把我名字印在紙上，還給我寫了個藏頭詩就已經很驚喜了。突然發現枕套上印的都是我名，這合理嗎？這合理嗎？葛源樂園了屬於是」。

從事主分享的圖片可見，枕頭套上寫有「歡迎葛源先生蒞臨 光陰溫柔 年歲無憂 貳零貳肆 願您山水萬程 皆有好運」。除此之外，其名字更被酒店以藏頭詩的形式印在迎賓卡上，「葛府良才風度翩 源杰卓識宏圖展 砥礪前行創嘉績 錦繡康平如意安」。

酒店客房部經理任先生介紹，定製服務推出不到一個月，在平台訂房間的顧客，只要時間來得及，酒店都會為顧客定製枕頭套和迎賓卡等，「我們就想着（顧客）能進房間以後，看到屬於自己的一些東西，然後給他們一種家的感覺」。

網民睇法：

感到很溫馨，這些印有名字的物品，退房時帶走，很好。

這樣是不是可以證明這個床單被罩等等都是換過的

睡完可以帶走嗎

我感覺挺不錯啊！如果是洗不掉的那就搞成一次性能帶走的。如果是能洗掉的顏料，也可以證明這床單是洗過換過的。

好奇問一句 大家會因為這樣的舉動覺得溫馨和賓至如歸嗎 我個人也會覺得哭笑不得

我家也不會把自己名字寫得到處都是啊

