一家8口住酒店229天日花千元人仔　受訪稱：很幸福決定住一輩子！

大部分人離開老家到外縣市讀書、工作，都會選擇租房子，待經濟狀態穩定，再決定在理想縣市買房，一家人一起生活。然而，中國大陸卻有一對夫妻擁有不同想法，決定一輩子都不租房或買房，一家8口長住飯店更省錢方便，如今更已住了229天。



根據陸媒《新浪熱點》報導，這起事件發生在河南，一名女子透過社群平台公開一段影片，強調一家8口已住在飯店229天，一天房費為人民幣1000元，房型則是一間套房以及2間標準房。女子接著細數住飯店的好處，包括停車位、早餐以及水電費等，全都包含在每日房費裡，不禁直呼「我們住這感覺很幸福」、「決定一輩子住酒店」。

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事件曝光後，即引起關注和熱議，有網友質疑，或許飯店就是他們家開的，也可能為了拍攝並非事實；還有網友開始計算，一年下來的費用多達人民幣36萬元（約台幣155萬元），根本不便宜。對此，網友們紛紛留言，「一個月人民幣3萬，可以租個2萬的房子，再請個保母了」、「有錢人的世界理解不了」、「吹牛不花錢，一天一萬塊也行」。

事實上，影片中的家庭為抖音博主「賀狗蛋的一家」，自3週前開始分享一家8口住飯店的日常生活，包括夫妻倆、女方爸媽、弟弟和弟媳以及一雙兒女，因老公在這座城市上班，才搬過來住。該名女主人強調，在別人眼中可能覺得不方便，但住習慣了就好，偶爾也會在飯店裡自己煮飯，雖然蝸居生活有些擁擠，但也決定未來不租房或買房。

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