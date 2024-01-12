深圳山中野居8年　湖北男獲助找到家　家屬：8旬母每年盼兒歸

近日，在深圳市龍崗區山中野居8年的湖北男子，被一名速遞員發現，最終幫助他聯繫到家屬。家屬得知消息後泣不成聲，並稱「8旬老母親每年都盼他回家」。



在深圳市龍崗區山中野居8年的湖北男子，被速遞員發現並最終聯繫到家屬。（微博）

據《極目新聞》報道，賴大華是深圳的一名速遞員，平時經常救助流浪人員，偶然聽聞龍崗區附近山中有男子已經野居多年，於是決定前去看看。賴大華上山後很快便發現一名男子，對方最初極為警惕還手持鐵棍，得知賴大華的目的才最終放下戒備。

賴大華介紹，男子自稱是湖北人，沒有身份證，早前工作時常與人發生矛盾，才決定到山中野居。男子居住的地方非常簡陋，只是用雨布在林間空地搭建窩棚，周圍堆滿了撿來的廢品。平時還會下山找些食物，用水則靠山中用來綠化灌溉的水井。

賴大華拍下與男子交談的經過，影片中可見，男子衣着乾凈，沒有蓄鬚留髮，精神亦無明顯的異常。隨後，賴大華通過聯繫武漢市救助管理站工作人員，最終確定男子來自湖北天門羅某某，並成功找到家屬。

羅某某的姐夫介紹，羅某某今年44歲，2006年左右離家到深圳打工，2008年以後就與家屬失去聯繫，通過多方尋找未果。家屬看到照片和影片後，當即認出了是羅某某並泣不成聲，「家人們都不知道他竟然過成這個樣子。」

羅某某的姐夫還稱，羅某某的父親前幾年離世時，最後的願望就是能夠找到兒子。家中其他人都以為羅某某已經離世，只有80多歲的老母親堅持認為兒子還在世，每年農曆新年都覺得兒子是趕上火車才沒能回家。

目前，羅某某的家屬決定下周趕到深圳，將羅某某接回家。