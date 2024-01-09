深圳24歲富豪女保鏢分享動拳頭激戰經歷　完成任務獲贈36萬紅包

第一眼在社交平台上看到「深圳女子保鏢服務」帖子的時候，我和評論區的人一樣錯愕：



帖子上説，女保鏢工作內容是家庭成員一般保護，比如接送、保護小孩上下學，保護女性僱主的人身安全。

甚麼情況？深圳人到了接送小孩都得請保鏢的程度了嗎？還是女保鏢？

於是我順藤摸瓜，找到了帖子上的女保鏢，李家燕。她在深圳，給深圳富豪們當了一年的女保鏢。她今年24歲，頭髮被分成了十來縷，紮成了麻利的辮子，目光凌厲，不怒自威。

和那些電影中西裝革履、戴着墨鏡的肌肉男保鏢不同，她身高165厘米，體重68公斤，是正常女性體質水平，放在人群裏，除了眼神，她隱蔽得看不出任何身份。

但這也正是女保鏢的優勢，實際上，她們不僅掌握着多項格鬥硬技能，還精通商務禮儀、急救、駕駛等，隨時能成為客户的「秘密武器」。

他們在深圳，也不僅僅做着接送小孩上下學的簡單工作，還參與過鬥毆環境下的保護任務，守護着深圳富豪們的安全。

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在深圳當女保鏢，客户大部分是富豪

李家燕是今年才來到深圳，執行長期任務的，之前，她只來深圳出過差，並未待過許久。

對她來説，在深圳的工作內容和在其他城市差別不大，甚至會更輕鬆。因為深圳警察出警速度快，而且天眼密閉，發生惡性事件的概率很小。

在深圳，僱傭她的女老闆比男老闆多，而且基本上是房產大咖、富二代、建築集團總裁等等。她受聘的深圳最有錢的客户，是某國內知名企業創始人，資金上千億，海外企業眾多，家裏有各種豪車，名下多輛勞斯萊斯、庫裏南、賓利、林寶堅尼、法拉利、越野路華攬勝、阿斯頓馬丁等等。

她在大多數時候，擔任的是私人保鏢的角色。婚姻糾紛、財產糾紛、開庭保護等，是一些常見的場景。

但她並不單純只是一名保鏢，有的時候是司機、助理，總體而言，「平時服務，戰時保護」，平常提供各種協助性服務，遇到危險就保護。

有的時候，由於富豪身份的特殊性，她迫不得已，需要動拳頭，來保護客户的安全。

她深刻地記得，有一次，她和一批男保鏢一起出任務，護送一位客户。當時，他們還沒出發，現場突然來了二十幾個小混混，渾身紋着「左青龍右白虎」，來勢洶洶，把他們包圍了起來，然後迅速開始圍毆。

他們為了保護老闆，只能被迫反擊。但是家燕手下留情了，她一邊避免打傷對方，一邊防止事態進一步發展。

只是，她沒想到，她想放過對方，對方卻想把他們往死裏打。

當她反手一個鎖喉把一個小混混扣在地上的時候，一個沒注意，其他的小混混拿着甩棍，狠狠地往她後腦勺錘了下去。

她的腦子被錘得一片空白，但還是迅速反應了過來，回頭盯着嚇壞了的小混混「兇手」，直接三下五除二開踹，把甩棍搶到了手。

後來，警察來了，大家都去了警察局做筆錄，現場二十三個小混混，都和警察一口咬定，「就這個女的打得最兇。」

對於家燕來説，保鏢「主動大打出手」，是一種莫須有的指控。

「我們保鏢不是打手，是在保護老闆的前提下，迫不得已的時候才會出手。」

雖然具備絕對的武力，但她們身為保鏢，第一要務是保護老闆，並不是打架。「以客户安全為前提，是察覺到對方要冒犯了，我們把它扼殺在萌芽時期，不是故意去招惹挑事。」

所以，執行任務的時候，他們常常會有報警的情況，把對方控制住了就報警，不讓事態進一步惡化，然後和警察説明情況。

「我們保鏢，最好就是能不動手就不動手，因為把人打傷了，不管是正當防衞還是甚麼，還是得負法律責任。」

在中國，保鏢不能攜帶刀具、槍支，所以他們只能帶一支戰術筆，平時用來寫字，也可以用來防身。但大部分時候，遇上衝突，她們也基本只能徒手格鬥。

並不是每一場任務都需要他們大打出手，有些任務他們只需要站在那裏，氣場就已經足夠震懾，讓問題迎刃而解，例如幫助客户解決情感糾紛。

就在前幾天，有一位深圳女客户聘請了他們，讓他們陪同她一起回深圳的家裏收拾東西，保護她安全回到河南老家。

原來，這位女客户二十幾年來一直遭受丈夫的家暴，她多次報警，但因為沒達到故意傷害的程度，只能判定為家庭糾紛，無法離婚，她只能默默忍受。

前幾天，她又遭受了家暴，但這次她不願意再忍讓，直接離家出走了。為了回家收拾行李，徹底離開那個地方，她聘請了他們擔任保鏢，以防家暴男阻撓。

李家燕帶上三個同事，一直伴隨在她身邊，家暴男當天也在現場，但他看到他們這個陣仗，一句話都不敢多説，讓他們很順利地完成了任務。

家燕覺得，和其他城市對比，她很喜歡在南方當保鏢，尤其是深圳、廣州和潮汕地區，讓她感覺很温暖。

在這些地方，客户們把保鏢當家人對待，不僅逢年過節會給豐厚的紅包，還會先關心她的安全。

「其中有一個老闆，風險評估系數很高，老闆問我怕不怕，我都傻眼了，我就是吃這個飯，甚麼大風大浪沒見過。老闆還説，『你保護我的前提是先照顧好自己，我可以受傷，但是你還小』。」

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女保鏢，不比男保鏢差

由於兩性生理上的差異，一般情況下，女性在力量上和男性存在很大的距離，男性天生就更適合做保鏢這種職業。

社交平台上對女保鏢的評價裏，也充斥着各種質疑，懷疑女保鏢提供的精神價值大於實際價值，無法在真正危險的情況下保護僱主。

李家燕成為保鏢的這些年，也見識到了很多男保鏢的實力，她不否認男女之間在力量方面確實存在差異性，但她從不覺得女保鏢會比男保鏢差。

她出身於特警和格鬥勇士俱樂部，多年來保持訓練，熟練掌握室內近距離作戰、室外近距離作戰、搏擊、特種駕駛、特種防禦、戰術醫療、戰術急救、國際健身散打等硬技能，在打鬥方面，還發展了自己的絕招——鎖喉。

除此之外，她的心理素質相當強大，遇事臨危不懼，頭腦清晰。

有一次，她的任務是保護一位女老闆，讓老闆順利和對方談成合作。

他們那天一共出動了10位保鏢，其中6名是男保鏢。當女老闆表示需要帶上一個保鏢深入對方地盤的時候，其他保鏢都後退了，不願意跟着去。

「因為談事情的現場比較棘手，可能會面臨打架的情況，他們不願意去。」家燕站了出來，成為了女老闆身邊唯一的保鏢，進了對方的場子。

當時，現場對方有5個男人，他們都人高馬大，惡狠狠地盯着來人。家燕毫不膽怯，直接把其他的男人都清理了出去，只留下一位和老闆談事情。

因為她們是女老闆和女保鏢，對方看她們都是女性，一直出口挑釁她們，多次起身想要動手恐嚇，家燕擋在了他和女老闆的中間，紋絲不動。

他數次起身，家燕怕他傷害到女老闆，動用力氣把他推到椅子上坐下，讓他不再居高臨下，而是平等地和女老闆溝通。

但他還想站起來動手，家燕得到指示，直接把他按回椅子上，順勢把腿架在椅子上，手按住他的肩膀。他想掙扎，家燕用另外一隻手將他鎖喉，他動彈不得。

他看到家燕如此強悍，只能變老實了，不再無理。

家燕説，在他們的日常訓練裏，精神訓練是最潛移默化，深刻在腦子裏的。

「要對僱主忠誠，遇事一定是第一個往前扛，從不往後撤，我們的口號是寧願死了也不能看錯」。

所以，儘管她是女性，但從來不在男性面前露怯，躲在男保鏢的後面或是害怕刁難的人是男性，反而在氣場上，更加壓他們一頭。

在深圳，李家燕還接到過這樣的任務，幫集團領導保護自己的家人，包括老人、妻子和小孩。

「他們都會優先選擇女保鏢，因為女保鏢忠誠、無不良嗜好，再者有的時候需要擔任助理，女保鏢也更加氣質佳。」

相比於男保鏢，女保鏢的心思也更縝密、隱蔽性更強、更有眼力見，更懂得照顧別人。

為了成為一個六邊形保鏢，李家燕不僅掌握打鬥、保護、隱蔽的硬實力，還經過商務禮儀培訓，學習了倒酒、辨認奢侈品、駕駛豪車等能幫得上客户的加分項。

培養一個女保鏢很不容易，不僅體能要求高，各方面質素也要過硬。李家燕説，她現在24歲，女保鏢的青春基本上只持續到30歲。

所以，職業女保鏢在中國，是一種很稀缺的職業。李家燕有一個中國女保鏢的群，裏面只有四十多個職業女保鏢。

「相對於五千名以上的男保鏢數量，女保鏢可謂是鳳毛麟角。」

職業高風險高回報，卻讓人看淡生活

李家燕雖然才24歲，但當保鏢的這些年，她見識了很多別人一輩子都沒辦法看到的世面，也經歷了很多大陣仗。

她調侃自己，20多歲的人，卻走過了四五十歲的人生。

在成為保鏢之前，她是一名特警，每個月拿到手的工資不超過3000元（編：人民幣，下同），剛好自己餬口。

後來，她接觸了保鏢這一行業，正式成為一名女保鏢。過了三年，她失業了，將就找了一份游泳教練的工作，底薪兩三千，工資四五千。她感覺沒有成就感，又重新當回保鏢。

出走半年，歸來仍選擇成為保鏢。於她而言，保鏢雖然是高風險行業，但也給她帶來了大世面和高回報。

她現在的月薪是25000元以上，同層次的男保鏢，月薪只有20000左右。執行任務期間，客户包吃包住，她24小時駐地執行任務，住在客户的別墅裏，開客户的豪車。

據她的描述，她平時的花銷來源，基本上不靠工資，而是客户給的獎勵和小費。

她每次執行任務，都能收到不少小費。平時節假日，客户會給一兩萬的小費，過年的話，客户甚至會給10萬的紅包。

她收穫最多的一次，是一次執行任務結束後，客户很滿意，直接給了她36萬的紅包。

作為少數的女保鏢之一，她偶爾也能獲得比同一批次的男保鏢更多的獎勵。

她在深圳執行過一個長期任務，合同到期後，客户給十多個保鏢都發了1萬的獎勵，但是給她發的獎勵是5.5萬。

「我到現在都沒跟同事説我也收到了紅包，一直一口咬定我沒收，因為大家都是一起做事的，我怕他們吃醋。」

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作為客户的貼身保鏢，客户對他們，不止在小費上出手闊綽。

有的時候，客户會帶他們去訂製西裝、購買奢侈品，改造他們，讓他們看起來更貼近富豪助理的形象。

「有一個老闆，帶我們去買了Dior的西裝鞋子，一花十幾萬，任務結束後，這些裝備直接送給我們了。」

李家燕早已把這些額外的獎勵，當成平常的事情來對待。「客户如果有送，是客户大方，我心懷感激，如果沒送，那也是情理之中，我也會認真執行好自己的任務。」

在她看來，「客户再有錢，也是客户的錢，和我沒有任何關係。」

擔任私人保鏢的這些年，她的世界觀一直在重塑。

在她看來，普通人都在羨慕的富豪生活，實際上有着和大家認知上不太一樣的東西。

「大家都以為有錢人每天不用工作，就是到處旅遊，出個門幾十個保鏢成群結隊，豪車接送，天天住別墅，其實這些都是外在形象。」

她以前也以為，作為有錢人，很多事情就是一句話的事，後來她才知道，有錢人也有自己的煩惱。

她記得很清楚，之前給一個身價很高的富豪當保鏢，看着富豪從早上7點半準時上班，中午開始一直應酬、喝酒，直到晚上9點結束，之後還得繼續工作，到深夜又得去下一場應酬。長此以往，導致胃病很嚴重，藥不離身。

她也見過很多老闆，深受抑鬱症的煩惱，生活和工作基本沒有分開過。

見得多了，她也看淡了，接受自己是個平凡的普通人。她此前的心願，是準備和對象在深圳開個桌球廳，然後要個孩子，把孩子健康地撫養成人。

但是，她最近分手了，現在沒有任何打算和規劃。

「走一步看一步，我始終相信人生中誰都有低谷期，不會一帆風順。但大家還是要規劃好自己的未來，想要甚麼努力，都努力去追求。」

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