內地高校團隊以 AI 修復過千名失蹤兒童舊照　助11個家庭團聚

AI 以仿似人類的智慧來解決複雜問題，除了通過智能化的方式優化日常任務，在華中科技大學軟件學院，AI 寶貝志願服務隊就利用 AI 為尋親家庭提供技術支持。成立3年以來，他們已為超過1000名失蹤兒童修復照片，幫助11名失蹤兒童成功與家人團聚，其中包括電影《親愛的》原型孫海洋一家。



AI 寶貝志願服務隊近期接到尋親公益組織的求助，希望能利用 AI 圖像修復技術，將走失兒童幾年前的照片模擬修復到現時的樣貌。

據介紹，用 AI 修復走失兒童照片的想法起源於 2020年。當時，還在讀博士的 AI 寶貝志願服務隊隊長盛建中偶然看到一條尋親信息，信息中提供的照片特別模糊，「這樣的照片，也許那個孩子就在身邊也無法辨認出來」。

學習數字圖像處理的盛建中，希望用所學的知識幫尋親家庭修復清晰圖像。不過，研發圖像修復算法需要構建一個龐大的數據庫，光靠一個人的力量遠遠不夠，幸好很多同學知道後，也主動加入盛建中的團隊，幫忙寫代碼、測試算法。

花費半年時間，盛建中和團隊成員終於研發出一套圖像修復人工智能算法，利用「全局修復」「人臉增強」「超分辨率重建」技術，解決尋親照片中「人臉不夠清晰」的核心問題。

據了解，只要將一張模糊的人像圖片輸入系統，幾分鐘後，一張修復好的圖片便自動生成，人像五官清晰度與分辨率也大大提升，滿足大幅印刷的需要。

除了修復照片，盛建中和志願者們還搭建了社會尋親模式。他們積極聯繫公安機關、公益組織等開展合作尋親，提升技偵尋親的準確率，還把修復清晰的照片製作成尋親膠紙，在快遞包裹上使用，並設計製作了尋親明信片、尋親短片等，方便尋親信息擴散，將家庭尋親變成社會尋親。

AI 寶貝志願服務隊很少直接與尋親人接觸，有些尋親人甚至不知道他們的存在，但服務隊的成員們並不介意，「哪怕他們不知道這件事情是我們做的，我們依然覺得很有意義，非常有幸福感和滿足感」。