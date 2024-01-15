競逐低空經濟　廣深多地加速布局　｢無人機送外賣｣將成商業常態？

可即時配送、監測農情的無人機，以觀光直升機、滑翔傘為代表的低空旅遊，瞄準未來「飛的」上班的低空載人飛行器……近期，中央經濟工作會議提出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若幹戰略性新興產業，低空經濟再度成為熱議話題。記者梳理發現，當前深圳、廣州、合肥、珠海、蕪湖等多城已加速布局「天空之城」，搶抓低空經濟產業發展機遇。



多地政策持續加碼

何為「低空經濟」？「低空」通常指與正下方地平面垂直距離在1000米以內的空域，根據不同地區特點和實際需要可延伸至3000米。「低空經濟」也就是以這部分空域為依托的經濟活動，以無人機、無人駕駛航空器、飛行汽車等為牽引，涉及空中通勤、空中物流、空中旅遊、空中管理等眾多行業。

多地持續加碼的產業政策，正為低空經濟「騰飛」積蓄動能。在此前《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》中，針對空天利用，提出突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研製載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。去年4月，美團無人機上海首條常態化商用航線在金山區正式運行，讓「無人機送外賣」變成商業常態。

無人機是低空經濟的重要組成部分。作為「無人機之都」的深圳，在2023年年初首次將「低空經濟」寫入政府工作報告；去年12月，《深圳市支持低空經濟高質量發展的若幹措施》正式出台，圍繞引培低空經濟鏈上企業、鼓勵技術創新、擴大低空飛行應用場景、完善產業配套環境四個方面提出20項具體支持措施。

廣州深圳發展低空經濟。（羊城晚報）

去年12月28日，由億航智能自主研發、獲得全球首個型號合格證和標準適航證的無人駕駛載人航空器EH216-S，搭載著乘客從中新廣州知識城的九龍湖廣場騰空而起，完成了商業首飛演示。同一天，在距離廣州千裏之外的合肥市駱崗中央公園上空，試乘市民在EH216-S無人駕駛載人航空器上俯瞰大地。

記者注意到，在億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器全球商業首飛演示當天，合肥正式發布《合肥市低空經濟發展行動計劃（2023-2025年）》，聚焦「空間保障、產業集聚、場景示範、設施建設」四大領域，計劃在2024年基本建成駱崗低空融合飛行試驗片區，2025年基本建成具有國際影響力的「低空之城」。

此外，廣州開發區、廣州市黃埔區在去年第四季度重大項目集中簽約竣工投試產暨億航無人駕駛載人航空器全球商業首飛演示活動上發布了《廣州開發區（黃埔區）促進低空經濟高質量發展的若幹措施》，對符合條件的低空產業項目獎補最高達3000萬元，還圍繞基礎設施扶持、低空飛行服務保障、核心技術產業化扶持等方面提出一系列惠企舉措。

深圳廣州齊齊領跑

低空經濟潛力如何？粵港澳大灣區數字經濟研究院近期在世界低空經濟論壇上發布的白皮書指出，低空經濟上下遊鏈條長、服務領域廣、帶動作用強，將撬動低空製造、低空飛行、低空保障和綜合服務領域高速增長，預計到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。

粵港澳大灣區數字經濟研究院低空經濟分院執行院長李世鵬稱，低空經濟是「新質生產力」的代表，具有無限潛力。從產業角度看，低空經濟是一條具有高度延展性的全新產業鏈；從需求角度看，能夠以新的消費需求創設助推消費升級；從投資角度看，低空基礎設施建設將帶動有效投資；從標準角度看，有利於中國率先在低空經濟領域創設新的標準和規則。

深圳的無人機配送外賣服務。（羊城晚報）

低空經濟的各種商業化場景，離不開無人機產業和有人機產業。記者註意到，廣東在相關領域已走在全國前列、擁有強大產業支撐。以深圳為例，截至去年年底，深圳無人機企業1700多家，年產值為960億元，同比增長28%，深圳已成為全球民用無人機最主要的生產基地，消費類無人機在全球市場占比達74%，工業級無人機在國內市場占比約55%。

記者從大疆獲悉，在「無人機技術+應用場景」的深度融合中，大疆在農業、低空運載、專業影像，以及城市治理、應急救援、能源電力、林業環保、海事等工業垂直領域均實現了廣泛應用，譬如在黃山風景區利用大疆運載無人機開辟無人機運輸航線，去年6月1日至12月14日期間，共計運輸物資達156.5噸。

「大疆農業的足跡已遍布六大洲，覆蓋超過100個國家和地區。」大疆相關負責人表示，大疆農業無人機可實現農田勘測、作物監測、精準施肥等操作，截至去年10月，全球累計銷量突破30萬台，累計作業面積突破60億畝次；去年農業無人機單年國內作業量突破18億畝次，相當於覆蓋中國30%的耕地面積。

國內低空經濟龍頭企業億航智能所在地為廣州開發區，如今已集聚低空經濟領域企業50家，年產值（營收規模）約130億元，其中，專精特新「小巨人」企業13家，單項冠軍企業3家，上市企業9家，企業涵蓋產業鏈上中下遊，包括研發設計與原材料、零部件製造和集成、應用與服務等環節，大量低空飛行的創新應用場景在這裏從想像變成現實。

億航智能副總裁賀天星告訴羊城晚報全媒體記者，EH216-S已經取得了中國民航局頒發的型號合格證和標準適航證，並在廣州黃埔區九龍湖廣場等地開展商業首飛演示，接下來億航將從低空旅遊這個應用場景開始，依據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》等的相關規章，以及中國民航局的指導，合法合規穩步推進EH216-S的商業化運營。