湖南戲院推自助退票服務　觀影30分鐘不滿即「回水」　網評價兩極

有傳湖南長沙有戲院推出自助退票機，只要在電影開場半小時內，或因戲院環境不佳、電影質量未達預期，就可自行辦理全額退票。

有觀眾認為，此項服務定能吸引更多人觀影，「沒有人願意為爛片買單」。不過，自助退票機現已撤下，多數戲院也不知有此項退票服務 。



《三湘都市報》報道，長沙市大部分戲院都沒有放置自助退票機，多位工作人員稱，從未聽過自助退票這項服務，也不清楚後續會否退出該項服務。

只有位於長沙市雨花區的保利影城吉聯mall店的工作人員表示，戲院曾於1月8日推出自助退票服務，但此項服務已暫時下線。戲院相關負責人表示，自助退票服務推出期間，並無顧客前來退票。

針對自助退票服務，大部分網民認為，退票對消費者而言是好事，只要對電影質量不滿意都可以原價退回金額，既能保證影迷的權益，也能倒推行業發展，「避免爛片紮堆」，更有人建議在全國推廣退票服務。

有觀眾認為，此項服務定能吸引更多人觀影。（影片截圖）

不過，有部分網民擔心中途退票機制，會在電影開始後增加人員走動，影響其他人觀影。不少電影從業者認為，30分鐘可退票機制會讓電影生產陷入注重開頭強情節的模式化，不利於藝術品質打磨，也不符合藝術規律。同時，退票率的數據可能在激烈的同檔期市場競爭中成為被利用的工具。

據介紹，退票服務由一間名為「簡票科技」的公司發起。據介紹，退款服務的審核和支付均由該公司負責，觀眾僅需通過「簡票影保」小程序和「檢票&退票一體機」掃碼自助完成，不會影響影院的正常經營和票房收入。

簡票集團負責人接受《中國電影報道》採訪時表示，觀眾退款部分暫由公司補貼，目前正與春節檔的電影片方溝通，希望從以往票補模式中分出部分份額投入到退票服務，同時與保險公司談判，希望推出「電影滿意險」服務。

不過，有戲院工作人員認為開場後30分鐘不滿意退票，從影院和片方的角度而言都不太可能。目前單一公司的補貼行為，可能是需要燒錢搶佔票務份額。有戲院經理表示，沒有一間戲院會願意主動退票，「畢竟市場上爛片也多，觀眾隨便找個理由都要退票，影院生意也很難做」。

「簡票科技」相關負責人表示，該項目因爭議較大，目前長沙暫時結束試點此項服務，但會重新調整，「能退票的影院在春節檔會再次推出」。

網民睇法：

這絕對是爛點子，先不說退票合不合理，半小時內不停有人出，多影響觀影體驗啊

很討厭看電影的時候有人走來走去....真的很影響心情

影片質量好壞是不變的，部分人覺得不好看退票，另一部分覺得好看不退票的什麽感覺？我會覺得我吃虧了，我下次不管我也退。然後影院為了保本提高票價，惡性循環。

以後電影幹脆只拍30分鐘

如果是遲到沒進場的人，半小時內能退票倒是很友好的政策

我是經常買了票可能突然被放鴿子或者趕不上場，能退的話蠻好的。現在網上買票默認不退票

