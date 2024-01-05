舞劇《詠春》來港首演座無虛席　武舞造夢致敬香港電影　觀眾大讚

深圳原創的現象級舞劇《詠春》在內地和海外完成百餘場巡演後，於4日晚間在香港演藝學院歌劇院首演，人氣爆棚座無虛席。舞劇《詠春》採用「舞蹈＋武術」結合的創新形式，在展現葉問人物生平的同時致敬香港電影，其中更有「詠春拳」和「香雲紗」的非遺元素，令觀眾大飽眼福。更有觀眾表示，已在內地睇過一次，回到香港特意再度前來觀看，感受詠春拳的魅力。



舞劇《詠春》由中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任編劇，韓真、周莉亞執導，此前在內地紅極一時的舞劇《只此青綠》亦出自該團隊之手。舞劇《詠春》結合了武術、舞蹈及戲劇，將詠春拳和香雲紗兩個國家級非物質文化遺產融入劇情和舞台表現中，自2022年底深圳首演以來，已於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市上演，並於今年9月於新加坡濱海藝術中心劇院上演，好評如潮。

《詠春》曾登上B站跨年晚會，影片播放量超2億（點圖放大）：

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本次《詠春》舞劇在香港上演，別有一番意義，因詠春跟香港的關係源遠流長。雖然詠春拳早在上世紀在福建、廣東開始流傳，但真正將之發揚光大的，無疑是葉問於50年代將詠春帶到香港。他除了簡化傳授方式將之變成適合大規模教學，更在香港開設武館廣授門徒，在他和弟子努力下，香港大街小巷不泛詠春拳館，為詠春傳遍世界各地開枝散葉打好的重要基礎。

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首次來港演出，舞劇《詠春》收穫許多觀眾的喜愛。在劇場門前有售賣周邊的攤位，許多觀眾圍觀購買。王女士（化名）表示，她此前在東莞已經睇過一次，這次在香港特意再來觀看，因她本人在舞團工作，亦對詠春相關文化十分感興趣，「覺得好睇，很過癮」。

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另一位特意趕來觀看的觀眾郭先生表示，他練習詠春拳已經有30餘年。被問及多年承襲詠春，是否對葉問特別有情懷？郭先生表示，由於師承葉問的長子葉準，所以葉問算是自己的叔公。而他本人多年來也一直致力於詠春拳文化的傳承與發揚，「舞劇不僅展示了葉問先生武的一面，更展示了他作為文人的一面，例如和妻分別的場面」。他也提及除詠春之外的另一非遺元素香雲紗，指劇團將兩個非遺元素融合十分用心，「是很不錯的結合」。

郭先生在現場和木人樁合影。（資料圖片）

美輪美奐的光影，移步換景的場景設置，精妙的雙線設計，膠片邊框及攝影機擺放的巧思，將拼搏的葉問、追夢的導演兩條時間線用交叉蒙太奇手法平行並置。圓形舞台的設計既巧妙區分了「戲中戲」，也預示著年代如錶盤時針不斷向前變化，在文本、作者、攝影機和觀眾間形成頗具張力的互動。演出不僅贏得觀眾不斷掌聲喝彩，全體主創人員更在劇終謝幕時，為答謝觀眾熱情，四次返場謝幕，現場歡呼陣陣，喝彩不斷。

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熟悉香港影片的觀眾知曉，港產片中也常見詠春的蹤影，從武打電影經常出現詠春的拳法套路，如李小龍的《龍爭虎鬥》、甄子丹主演的《葉問》系列，以及王家衛的《一代宗師》等，均為開宗明義以詠春為主的作品，將詠春帶到更廣闊的觀眾層面。本次舞劇《詠春》中以詠春為核心意象織造的「英雄夢」及「理想」，亦是向香港電影精神致敬。

【《詠春》演出詳情】

日期及時間：

2024年1月4至6日 （星期四至六） 20:00

2024年1月6至7日 （星期六及日）14:30

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

演出時間：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

票價：HKD 780 / 580 / 380

購票：快達票