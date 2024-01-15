四川宜賓黑白文化牆設計被指似靈堂　官方：各人審美不同

四川宜賓的市民反映，敘州區一街道文化牆主題浮雕採用白色字體加黑色祥雲圖案搭配，風格猶如靈堂，希望有關部門能處理。敘州區委宣傳部回應稱，已接到相關反映，只是大家「審美不一樣」。



被指風格猶如靈堂的文化牆，位於敘州區柏溪街道花園西街與梧桐街之間。該文化牆採用浮雕和噴繪形式，展示了多幅敘州區（原宜賓縣）的人文風景和原柏溪鎮的老街景圖片，呈現出歲月滄桑的效果。

文化牆分為三個主題，分別用白色字體和黑色祥雲及花朵圖案製作成主題浮雕：「記憶柏溪」、「秀美柏溪」、「詩畫柏溪」，黑白對比強烈，加上黑色祥雲及花朵圖案環繞。其中，「記憶柏溪」是柏溪街道城市旅遊地標之一。

《封面新聞》報道，有市民認為可能是設計上的問題，也有可能是色彩變化、脫落造成，希望有關部門能予以處理，有人更直言「當然應該整過啊！看上去陰森森的，有時候晚上走這裏過還有點害怕呢！」。

針對市民反映，敘州區委宣傳部回應稱，該文化牆是10多年前打造，重現了原柏溪鎮比較典型的老街景點和敘州區的風景，留下老柏溪的記憶。因時間久遠、風吹日曬等原因，原本是懷舊風格的牆面顏色有些變化，但更有歲月滄桑感。

由於文化牆是某大型企業的圍牆，加上經費等種種原因，目前相關部門沒有打算處理文化牆。宣傳部認為，有市民感覺似靈堂，是由於各人審美水平和審美角度不一樣產生的差異。

四川省美術家協會會員、四川省油畫學會會員、畫家李小華認為，該文化牆以懷舊的形式展現當地的人文歷史，設計者可能想形成強烈對比以達到突出主題的效果，但構圖採用白字和黑色祥雲圖案，單純黑白對比很容易引起聯想，加上審美水平和角度的差異，「引發市民吐槽也就在所難免了」。

李小華建議，相關部門應當征求專業人意見，對部分構圖和色彩作出調整完善，讓文化牆成為真正的文化地標。

另有書法界人士認為，為避免上述主題浮雕產生審美誤會，相關部門可以參照書法作品鈐印印章的方式，在浮雕的某個部位點綴紅色或其他顏色鮮亮的圖案，則可避免市民誤讀。