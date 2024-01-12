尷尬婚禮！新郎全程生無可戀 黑面原因：新娘樣貌不是理想型
撰文：TVBS新聞網
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結婚本該是一件喜事，但大陸貴州近日就有一名新郎在舉辦婚禮時，竟整場擺著一張臭臉，且全程都沒有與一旁的妻子交流。
原來，新郎之所以不開心，全是因為妻子不但不是他自己挑的，外貌更與他的理想型相差甚遠，但親友們見狀後只能不斷勸說他，「總比單身好」。
新郎面如死灰 新娘卻開心到見牙唔見眼 點圖放大看看婚禮照片：
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根據《網易》等多家陸媒報導，貴州日前有一對新人在舉辦婚禮儀式，但新郎整場都擺著一張臭臉、完全沒有與新娘交流，猶如一個毫無感情的機器人一樣。
更有趣的是，雙方的家屬也都零互動，所有嘉賓就這樣尷尬地直至儀式結束。
報導指出，這場婚禮並非新郎決定的，就連妻子也距離自己的「理想型」相差甚遠。不過，即使新郎外貌還算不錯，但家境太過窮苦，故有人願意嫁給他就已經值得偷笑。親友們雖然明知新郎不開心，但還是只能不斷地安慰他，「有老婆總比單身好」、「生活會越來越好的」。
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畫面曝光後，立刻在大陸網路上掀起熱烈討論，不少網友在看完新娘的外表後笑說：
「關起燈都是一樣的」
「沒事，這一看就知道是原裝」
「天賜良缘要珍惜」
「現代醫學進步，後天改造不成問題」
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