驚見「野生陳奕迅賣臭豆腐」　粉絲反應更爆笑：是不是引流啊你？

河北一名賣灌餅的小攤老闆，因長得像天王周杰倫在網絡上爆紅，眾人甚至給他取了「粥餅倫」的綽號。



然而近日又有一名女網友，在山東一間臭豆腐攤捕獲「野生陳奕迅」，只見對方被認出後趕緊低頭裝忙、故作鎮定，尷尬又不失禮貌的畫面曝光後，在網絡上掀起一陣討論。

點圖放大看看他有多像陳奕迅：

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一名女子近日到山東濰坊某臭豆腐攤位光顧，意外發現擁有明星臉的小攤老闆，便開口告知「感覺你長得很像陳奕迅」。

只見原本自在工作的老闆，被「認出」後顯得有些尷尬，女子則在一旁不停「哈哈哈哈哈」大笑，甚至爆出魔性笑聲問老闆「有沒有人說過？」、「你是不是故意的？是不是引流啊你在？」。

面對女子鍥而不捨的提問，老闆則害羞低頭裝忙，一下拿紙杯作記號，一下又用抹布擦拭檯面掩飾尷尬，並回道：「很多人說過，偶爾看像。」

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由於女子在短短24秒的影片中不停魔性大笑，影片在抖音曝光後，許多網友也跟著嘴角失守，紛紛留言：

「你這笑的也太冒昧了」

「像陳奕迅好笑程度：100％，美女作者笑聲好笑程度：1000000％」

「老闆在紙杯上默默寫下：Eason」

「人在尷尬的時候會讓自己看起來很忙碌」

「給師傅笑內向了」

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