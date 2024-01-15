廣州Ｗ酒店傳停業整頓　員工：運營調整，顧客暫無法預訂房間

萬豪國際集團（Marriott International）旗下的廣州W酒店傳出停業及內部整頓消息。酒店工作人員表示，酒店實行運營調整，期間不接受顧客預訂，並非停業。



有酒店工作人員介紹，1月18日後，酒店會運營調整，消費者不能在網上訂房，只能經酒店前台預定房間。他又稱，後續仍有人上班，但不清楚調整原因。

酒店相關工作人員確認，廣州W酒店運營調整，這段時間不接受顧客預訂，並非停業，若第三方平台上顯示可以正常預訂，顧客正常預訂沒有問題。對於酒店是否涉嫌違規停業整頓，該工作人員則稱「暫時無法提供更多的信息」。

萬豪國際集團相關工作人員表示，廣州W酒店正在升級改造。（攜程）

萬豪國際集團相關工作人員表示，廣州W酒店正在升級改造，現不接受客房預訂，重新開放時間暫不確定。至於是否涉嫌違規導致停業，該工作人員則表示不太清楚。

在萬豪官網、微信小程序以及攜程App上查詢發現，目前該酒店可以預定的最早日期是2月2日入住，在此之前的酒店房間或顯示售罄，或顯示不適用於登記入住。

廣州W酒店位於天河區珠江新城，2013年開業，是內地首家W酒店。酒店擁有317間客房，平日客房價格介乎1100元-1700元之間，同時擁有定價3000元以上的套房。除了廣州，萬豪國際集團在上海、西安、長沙、廈門、蘇州、香港、台北等地各有一間W酒店。