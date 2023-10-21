台網民發現「用這方法」訂酒店平2成　內行網友：還有一招可平5成

本地遊費用激增，讓不少民眾哀嘆不如出國玩。



日前就有一名台灣網友分享，住宿是近幾年帶小孩出遊最有感的花費，原先只是上網隨意查詢旅館跟價位，卻意外發現使用台灣與香港IP查到的房價不同，同天、同人數的價差可達20％，讓他感到不可思議。

貼文一出便引來大批網友討論。

習慣用VPN的港人 或計劃在台灣當地訂酒店的朋友也可留意（點圖放大閱讀）：

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一名網友在「爆料公社二社」發文指出，前幾日用公司電腦搜尋住宿，因為電腦有VPN，所以網站偵測到是香港IP，之後換成了台灣的IP再查詢，竟意外發現2次查詢結果的價差高達20％，香港訂房明顯優惠許多，讓他納悶：「為何台灣人身分，住宿會比較貴？」

根據原PO的截圖可見，以香港IP查詢時，兩間酒店房價各為7636元（台幣，下同）與8775元，換成台灣IP後，價格則各漲為9359元、10823元。

原PO也補充，2次不同IP的查詢結果，僅隔了1分鐘左右，並非經過2至3天的價格浮動，「去連鎖餐廳用餐，各地價格都差不多，花費感受最大的還是住宿」。

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貼文曝光後引來大批網民留言，「本地遊真的住宿方面就是把旅客當水魚」、「只會賺自己人的錢」、「難怪我香港朋友可以用8百元住到4千多元的房間」。

「就算用香港IP訂房，我還是覺得很貴」、「1晚1萬元，真的住不下去」、「本地遊只有青年旅館比較好住了，花點時間是能找到還行的」。

也有不少內行人說明訂房機制，「VPN本來就會影響訂房App的價格」、「訂房網會坑人已經不是第一次，現在的系統能判斷如果常用，就會給更高費用」、「有次櫃檯跟我說直接打電話去訂比較便宜」。

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「從Google搜尋到的，跟直接在網站搜尋價格也不一樣」、「針對各地區的促銷方案不同，很正常」、「住多了會發現酒店官網比較便宜，有活動更優惠」、「其實酒店都是收到一樣的錢，那是訂房網的設定」。

另外，還有行家分享更便宜的訂房撇步，他指出，網頁先使用無痕模式，連結到訂房網時就有1次折扣，要訂房時再登入帳號，使用帳號的優惠就會有2次折扣，切記不要一直搜尋相關資訊，「這樣通常價格會最低，價差可以到50％，台灣境內也適用」。

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