哈爾濱旅遊熱火出國際　全球搜索熱度攀升　入境遊訂單量增長42%

近日哈爾濱冬季旅遊爆火，不僅在內地掀起旅遊熱潮，亦吸引國際目光關注，不僅全球搜索熱度量不斷攀升達到新高，入境旅遊訂單量更增長了42%。



哈爾濱冰雪大世界。（視覺中國）

《中國新聞網》報道，近日，哈爾濱旅遊熱度全球持續上漲，CNN、BBC、路透社、法新社、聯合早報等眾多外媒報道關注。Google trend方面，「哈爾濱」一詞的全球搜索熱度在過去一個月每天保持在50以上。「冰雪大世界」「中國·哈爾濱國際冰雪節」「凍梨」等詞也維持較高搜索熱度，最高值達到100。

哈爾濱中央大街。（視覺中國）

爆火以後，哈爾濱的入境遊訂單也迎來增長。在多個海外旅行平台上，均可看到「哈市旅行團」。據攜程國際站數據，截至截至1月10日，近15天哈爾濱入境遊訂單量環比前15天增長42%，入境前往哈爾濱玩的客源地國家top10為：馬來西亞、泰國、俄羅斯、韓國、越南、印度尼西亞、日本、美國、澳大利亞、英國。

冰雪旅遊熱，有「東北羅浮宮」之稱的哈爾濱哈藥六廠於1月16日免費開放參觀：

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在Tripadvisor上，哈爾濱冰雪大世界有超過1500條評價，中央大街步行街有超過1000條評價，許多國外網民評價「哈爾濱冰雪節值得冒著嚴寒去參加」「這裏的冰雕和冰雪建造的建築令人印象深刻、蔚為壯觀」。在booking上，可搜索到近30個關於哈爾濱旅遊的服務，包括「哈爾濱冰雪節全日私人旅遊」等。