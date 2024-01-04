國外撤回大量中國學者論文　教育部開展高校撤稿論文自查

武漢大學、山東大學、陜西中醫藥大學、河南財政金融學院等內地高校網站近日消息指出，2023年以來，Hindawi等國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國的學術聲譽和學術環境造成不良影響。近期，教育部科學技術與信息化司發布通知，決定在各高校開展撤稿論文自查工作。目前，河南、陜西、河北、福建等省的教育部門均已印發開展撤稿論文自查的相關通知。



上月28日，武漢大學科學技術發展研究院發布通知稱，根據《教育部科學技術與信息化司關於開展撤稿論文自查的通知》有關精神，決定在全校範圍開展撤稿論文自查工作。各單位須組織本單位科研人員全面檢索中英文科技文獻數據庫，對2021年1月1日以來，本單位、本人署名的科技論文被撤稿情況進行全面梳理，核實撤稿原因和是否存在學術不端行為。

1月2日，山東大學學術委員會辦公室亦發布《關於開展撤稿論文自查工作的通知》，要求各單位組織本單位「全體教職醫務員工及在讀研究生」全面梳理，確保全員覆蓋。

而河南財政金融學院網站3日消息指出，河南省教育廳上月29日印發《關於開展撤稿論文自查和重點核查工作的通知》稱，2023年以來，Hindawi等國外出版機構陸續撤回大量中國學者發表的論文，其中涉及河南多所高校，對河南高校的學術聲譽和學術環境造成嚴重的不良影響。據指，河南省教育廳近期已收到教育部轉來的一批撤稿論文清單，撤稿的主要理由是疑似存在操縱同行評審過程、未真實開展實驗、存在代寫代投等不端行為，可能與「論文工廠」有關。

河南省教育廳要求涉及高校在自查過程中，著重對撤稿清單上的論文深入開展調查。圖為河南財政金融學院。（Wikimedia Commons）

河南省教育廳要求涉及高校在自查過程中，著重對撤稿清單上的論文深入開展調查，從論文的研究思路、形成過程、實驗數據取得、投稿過程等全方面了解情況，核查事實。當局又指，對在排查活動中，作者該報告未主動報告的，該嚴肅處理未嚴肅處理的，一經調查屬實，省教育廳將按照要求，對涉事人員予以頂格處理，並對所在高校予以約談和通報。對查實的學術不端行為，對相關責任人作出處罰。對於當事人為中國共產黨黨員的，還要依據《中國共產黨紀律處分條例》進行處理。對於涉及學校主要負責人的，由省教育廳商相關部門提級辦理。

河南省教育廳進一步提出，各高校主動梳理本單位涉及的撤稿論文情況，結合中科院發布的《國際期刊預警名單》，建立並發布本單位預警期刊名單，提醒科研人員慎重投稿，並在版面費報銷、論文獎勵、職稱評審等方面予以限制。深入推進高校科技評價改革，扭轉科研工作中唯論文、重數量輕質量等不良傾向，引導科技評價工作突出創新能力、質量、實效、貢獻，對低水平、低質量論文予以限制。特別是針對醫學等領域的科學研究，要建立健全職稱評聘、學位授予、科研考核等政策制度，進一步完善以科研質量、科研績效、科研貢獻為導向的分類評價考核生態。