哈爾濱著名景點鐵柱穿「棉襖」　原因竟是防止遊客爭相舔舐？

每逢冬天，關於「用舌頭舔鐵柱」的討論便會浮現網絡，更有不少好奇心極強的南方旅客，到東北旅遊時會親身體驗，惟導致「無法自拔」。

隨着哈爾濱旅遊熱度的飆升，近日，當地相關部門還特意為著名景點中央大街的鐵柱，貼心穿上「棉襖」以防遊客舔舐，這亦增添了街道的靚麗程度。



不少「南方小土豆」（形容身材嬌小、穿戴可愛淺色衣着的南方遊客）今冬勇闖平均氣溫零下20℃的哈爾濱，而為了防止遊客受好奇心驅使冒險「舔鐵」，中央大街的全部鐵柱近日被包上紅色棉布，頗為喜慶靚麗。

這一舉措引發網民熱議：

「為哈爾濱政府點讚。」

「為什麽總有人好奇。」

「哈爾濱太細心了，太溫暖了，千萬別舔鐵。」

「文旅局一定是天天時時刻刻盯着評論看，否則咋啥都做得這麽到位？」

「我幻想過，去東北一定要拿着一瓶溫水，然後再舔鐵柱子，這樣就可以自救啦。」



事實上，因「舔鐵」導致舌頭被粘在鐵柱的事件屢有發生。2023年12月15日，哈爾濱街頭一名男子舌頭就被鐵柱粘住，最終警方出手相救；2020年11月27日，吉林霧凇島景區也有一名女子因好奇，舌頭被粘在鐵柱上，引得周圍眾人大笑，最終獲朋友相助，用礦泉水浸濕，才取下舌頭。

眾所周知，北方冬天的天氣寒冷，舌頭被粘住的原理就在於，處於室外的鐵柱溫度處於冰點以下，而鐵的傳熱速度快，舌頭表面唾液的熱量會迅速散失到鐵柱中，唾液結冰後，舌頭就會被粘在鐵柱上。