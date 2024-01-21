渣打馬拉松2024｜微博61萬粉絲跑步網紅提多個缺點：最後一次來了

渣打馬拉松今日（21日）舉行，逾七萬名跑手參與，不少內地跑手更專程來港參賽。不過在微博上有逾61萬粉絲的跑步博主「童童的彤彤」卻就賽事提出多個缺點，更稱渣打馬拉松「感覺大不如前，很虧的樣子」，「這應該是我最後一次來港馬了吧」。



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「童童的彤彤」21日在微博發文分享個人感受時稱，今年的渣打馬拉松賽事「賽道補給越來越少，越來越差」，「志願者大部分也沒有以前的熱情」。

在獎牌方面，「童童的彤彤」又稱，「獎牌真的不好看，也很小，跟18、19年那個時候的完全沒法比」，「最重要的一點，沒有了生肖牌；我就是衝著生肖牌來的，去年的兔年就錯失了，今年竟然是徹底沒有了！」

「童童的彤彤」還說，「報名費比以前貴了好多，但感覺大不如前，很虧的樣子」。她說，綜合以上幾點原因，「這應該是我最後一次來港馬了吧」。

大讚風景和天氣美好兼多帥哥美女

不過「童童的彤彤」也提到多個這次參賽的美好經歷，例如「天氣也是很完美的一天」，「風景是好的，賽道上的帥哥美女很多噢」，還說「跑道依舊是虐心虐腿的跑道，但也算圓滿完成任務」。

根據「童童的彤彤」的圖文，她這次以4小時7分鐘的時間完成全程馬拉松。