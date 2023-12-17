廣州馬拉松女跑手P圖太狠被嘲　本人大方回應：必須聽別人的重話

在近日的2023廣州馬拉松賽事上，一名長相甜美的女跑手意外爆紅，沒想到女跑手被踢爆「修圖修很大」，引起網民議論。事後女跑手在小紅書上大方貼出多張包括修圖前後的照片，又回應事件稱，若想要進步，必須能聽得到別人說的重話和難聽的話，讓意志更加堅定、勇往直前，這樣才能進步；更稱自己「又一次成長」。



女跑手修圖前後：（按圖了解）

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據早前報道，微博博主「精英跑者elite」時常分享馬拉松賽事的花絮，近日他分享了2023廣州馬拉松賽場上的美照，可見有一名女子身穿藍色T恤、白色短裙，頭戴粉色帽子參賽，跑步的過程中還把身上的衣服脫掉，女子照片在網絡上爆紅，引起一陣轟動。

不過卻有網民指這名女跑手「修圖修很大」，同時出示了在場拍到的照片，立即令許多網民失望。不過也有網民稱，女跑手的身材體態仍舊維持得十分不錯，身上大多數的線條，應該都是歲月留下的痕跡，每個人也都會變老，不應該這樣口出惡言。

事主：不願平庸的喘息

事後女跑手在小紅書上大方貼出多張包括修圖前後的照片，又貼出成績單，顯示她以3小時55分完成全程馬拉松賽事。

女跑手回應事件時感慨稱，「你所營造的東西，有人一夜之間把它摧毀，不管怎樣，你還要去營造」。

女跑手又透露，因為當時天氣炎熱，跑到最後6公里時，實在忍受不了，才會把T恤脫掉，「痛苦的表情能看出來撐不住了」，脫掉以後也沒有把衣服亂丟，而是摺起來墊在後腰吸汗。

女跑手又說，若想要尋求突破和進步，必須能聽得到別人說的重話和難聽的話，讓意志更加堅定、勇往直前，這樣才能進步。女跑手更稱自己「又一次成長」。

女跑手最後更說：「寧為夢想灼傷自己，也不願平庸的喘息。當你有精力和健康時，要記得好好珍惜。」

女跑手的帖文曝光後，有許多網民紛紛留言表示支持，表示能跑完全程馬拉松已經很厲害；又有網民稱愛美是人之常情，P圖不是大事。