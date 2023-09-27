北京火鍋店丟掉2噸快過期羊蠍子　竟吸引大批民眾湧至垃圾桶瘋搶

「羊蠍子」指羊從頸尖到尾尖脊椎骨，其上附有裡脊肉，因形似「蠍子」而得名，是不少老饕最愛。



北京一家火鍋店因存量大多，25日在店門口丟棄準備銷毀，剛好被民眾路過看見，頓時一群人蜂擁狂撈垃圾桶，2噸貨不一會時間只剩一半。

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網傳影片中，火鍋店門口來了一輛垃圾車，一旁還有一群人不分男女老少，不停伸手往綠色大型垃圾桶撈，看到成色不錯的羊蠍子，隨即往塑膠袋裡裝，店員還好心地協助拆箱。

綜合陸媒報道，當時店員正在銷毀一大批羊蠍子，由於工作人員未能及時制止，近半數的羊蠍子被路過的居民拿走。

該火鍋店蔡經理表示，店裡規定不允許讓快過期的食材上餐桌，這些羊蠍子都是即期食材，還沒過期，很多民眾覺得可惜銷毀扔掉太浪費，就順手拿走了，並稱「當時攔了但人多沒攔住，一共銷毀2噸左右，居民拿走了將近一半」。

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相關影片在網路流傳，網友們紛紛發表評論，認為店家已盡到安全提醒義務，「附近居民屬於自甘風險」、「別吃出問題反過來找這火鍋店負責，這個視頻就是證據」。

也有網友建議「將食材捐贈給流浪動物救治機構」。

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