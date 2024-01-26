今年沒有立春是｢寡婦年｣、龍年不宜結婚？民間流傳｢無春年｣是什麼

有內地網民在民政部官網上留言，建議民政部或其他部委聯合發文，期望官方主動引導居民能不受迷信影響龍年正常結婚。民政部社會事務司對此回應表示將予以關注。



內媒《北京青年報》報道，近日有內地網民表示，「因2024年立春，處於農曆2023年末，有民間傳言，此年為『寡婦年』，不適宜結婚等。此說法，嚴重背離了生活常識和科學常識。」網民建議，由民政部或其他部委聯合發文，發表一篇面向全社會的普及宣傳文章。引導廣大民眾在龍年正常結婚，不要受迷信、社會傳言影響。

民政部社會事務司1月22日答覆該網民留言，表示網民建議「將予以關注」。

儘管已是現代社會，但民間依舊流傳著「孤鸞年」不宜結婚，或者此時結婚會讓婚姻不順等說法。（《我們結婚吧》劇照）

報道介紹「寡婦年」說法的由來，指「寡婦年」來自於「寡年」，「寡年」也被稱為「滑頭年」、「無春年」、「盲年」，即整個農曆年都沒有「立春」的年份。百姓遂將沒有「立春」的年份叫做「無春年」，又稱為「寡年」，後來有人又根據「寡」字，演繹出了「寡婦年」。

事實上，所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次。比如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。

報道介紹，2023年由於「閏二月」的出現，出現了兩個「立春」節氣。2024年春節是2月10日，而立春是2月4日。2025年春節是2025年1月29日，而立春是2月3日，所以2024農曆年整年都沒有「立春」節氣。

2024年因無立春，習俗上認為不適合結婚嫁娶，於是有「2024無春寡婦年」說法。但有命理師稱，都是以訛傳訛，不論從曆法或八字分析，都沒有一整年不適合結婚的說法。圖為《那年花開月正圓》劇照，孫儷（右）飾演寡婦周瑩。（劇照）

古人將「立春」與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。「無春」等於「無子」、「無後」，而結婚最忌「無子」，所以在「無春年」結婚就會被視為不吉利。

民間流傳「無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚」的說法，專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據。「無春年」只是農曆與陽曆的巧合，有無立春只是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。