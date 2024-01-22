甲辰龍年生肖經濟狂飆　龍元素商品不止賣給「龍的傳人」

距離農歷龍年還有大半個月，義烏的龍元素小商品訂單已經排到了3月份。呆萌可愛的小龍玩偶、招財納福的龍年對聯、精致獨特的龍年貼紙……在義烏國際商貿城的喜慶用品區域和玩具區，龍元素已然隨處可見。

龍，除了是生肖之外，還帶有天然的文化符號意義，這個從上古時期開始就富有神秘色彩的意象對大眾而言充滿了吉祥意味。甲辰龍年，從紀念鈔、生肖幣、「龍茅」到以「龍」做文章的各色商品，商家們無不努力挖掘着龍的各種「形態」，「生肖經濟」熱度比往年更盛。



訂單激增

「含龍元素的福字、掛件，賣得最好。」在義烏從事年貨生意的李炳長說，從2023年11月開始，生肖龍的商品熱度就不斷攀升，「我做年貨生意20年了，今年行情是比較好的。」

李炳長表示，龍是中國傳統圖騰形象，又逢過年要討個好彩頭，很多人早早來訂購龍元素年味裝飾品。除了國內各省份之外，越南、新加坡、馬來西亞等華人較多的國家和地區訂單需求量也很大，「這個月差不多訂出去幾萬件，5萬元（人民幣，下同）、10萬元的單子比較多，一次買了幾十萬元的也有。」

在中國文化中，龍是一種高貴的生物，具有不可侵犯的尊嚴，更多象征着權力、尊貴和吉祥。相比其他生肖，國人熟悉而又神秘的龍自然就在十二生肖中「脫穎而出」，成為尤受熱捧的生肖意象。

「其他生肖產品都沒有龍生肖賣得火。」記者隨機詢問了廣州市天河區幾家零售店，得到的回答大致相同。

畢竟是「龍的傳人」，追逐龍合情合理。

不過，相較於傳統神話中的龍形象，當下的消費者更喜歡的還是「人畜無害」的龍。「想想家裏擺個『老龍王』總有點奇怪的呀。」天河區一家零售商店的店主張阿姨笑道，上個月她才剛從義烏「淘」了一批「龍寶寶」玩偶、貼紙、紅包回來，準備年前賣。張阿姨的選貨標準，就是龍形象擬人化、卡通化，「現在年輕人更喜歡這些。」

而在線上社交平台，不少「龍的傳人」買到心儀的龍元素商品後，紛紛「曬」在自己的賬號中，又引發更高的熱度。

商家推出的龍年限定杯。（羊城晚報）

商機無限

除了常見的玩偶和新年裝飾外，這波「龍」的熱度也無差別地輻射到了各個商業圈。

每到年關，收藏界就有三個重磅單品：生肖郵票、生肖紀念幣、生肖紀念鈔。2024年既是閏年，又是甲辰龍年，在農歷120年的周期中只出現一次，紀念單品火上熱搜可謂理所當然。

1月5日，中國郵政發行《甲辰年》特種郵票，郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」和「辰龍獻瑞」。「5日早上6點到郵局，排隊的大爺大叔正聊得熱火朝天。」社交平台上，一位郵迷講述了他的「搶票」經歷。

《甲辰年》特種郵票發行量在3000萬張左右，但供需依舊出現了不平衡情況。供不應求時，溢價也成為趨勢。某電商平台上，一套面值38.4元的大版票（裸版）報價為215元，溢價高達459.9%；而一套面值14.4元的小版票（裸版），售價在30元-45元之間，同樣溢價明顯。

除了郵票、紀念幣，茅台生肖酒也幾乎等同於收藏符號。龍年熱度大，「龍茅」也不例外。1月6日，「i茅台」數字營銷平台上，「龍茅」正式開啟申購，首日申購人次超過850萬。火熱的發售，一度將原價2499元/瓶的「龍茅」（53%vol 500ml）的市場價推高至近8000元/瓶。

「龍茅」是茅台推出的第11款生肖系列產品，包裝主色調為柘黃，瓶身繪有騰龍圖案。這是茅台龍年生肖酒首度發售，上市即被熱搶也在預料當中。在酒類分析師蔡學飛看來，生肖酒已經成為中國酒企產品差異化的重要方向，主要滿足消費者禮贈、收藏、品鑒與投資消費市場需要。

不過，隨着「龍茅」供應量持續增加，不再「一瓶難求」，這幾天「龍茅」的價格較最高峰已幾近腰斬。

既能沾沾龍年喜氣，又能滿足投資屬性，龍元素的黃金飾品也備受消費者青睞。近期，線上線下的金飾店忙得不可開交。淘寶數據顯示，龍年金飾熱度同比激增超500%。

風吹海外

李炳長這兩天剛接了一筆訂單，越南的客戶找他追加了5箱年畫擺件。境外的訂單明顯增長，是義烏近年來的趨勢。

「我們『上新』了1000多款『中國龍』年畫、新年掛件。以前都是東南亞的訂單多，這次美國的訂單特別多。現在，我們的接單量已經飽和，這個月的主要任務是把手上的訂單按時交付。」世界義商總會理事、浙江義烏一年畫企業負責人樓寶娟在接受采訪時表示。

除了傳統貿易方式，跨境電商的風也帶着龍元素一起吹向了海外。今年是春節被確定為聯合國假日的第一年，隨着中國文化影響力不斷擴大，在海外，除了華僑華人，不少當地人也會購買年貨為春節做準備。

風向外吹的同時，一些深耕中國市場的外企品牌也圍繞「龍」主題出新品、覓商機。

「我剛從星巴克買了好幾只不同造型且有龍元素的杯子，打算作為新年禮物送給朋友。」00後小李向記者展示了自己剛買的幾只杯子：一只保溫杯上印着可愛的卡通龍公仔，另一只保溫杯套着繡有龍紋的杯袋，還有一只大號卡通龍透明杯帶有獨特的雲形茶漏，設計頗具匠心。

在迪士尼，玲娜貝兒「長」出了俏皮的龍尾巴，達菲也戴上了活靈活現的龍頭帽……

「龍年的『生肖經濟』會走得更遠，不會僅限於歲尾年初。」紹興文理學院教授李生校認為，融合傳統與創新的「龍」風潮襲來，帶動「龍經濟」擡頭，必將為今年的消費市場錦上添花。

不難發現，將龍元素與本就在年輕群體中走俏的產品相結合，是引爆「搶購」熱情的流量密碼。泡泡瑪特龍吟獻瑞系列盲盒、故宮淘寶店上線的龍年故宮新春福筒，都以10萬+的銷售量驗證了這一點。

對此，某年貨節項目總負責人張宇昂表示，生肖類產品本身就具有一定的收藏意義和紀念價值，近些年越來越多的品牌都在搶先發布生肖新品，跨界合作、IP聯名成為一大趨勢，且在產品設計理念上更加貼合當下年輕人的喜好，所以很大程度上激發了消費者，尤其是年輕群體的選購需求。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

