廣東去年接待遊客量按年增逾7成　農曆新年將發千萬元消費券

「你在北方冰天雪地，我在廣東花紅柳綠」。1月19日晚，由廣東省文化和旅遊廳等主辦的「請到廣東過大年」春節文旅系列活動啟動儀式在廣州舉行。啟動儀式上，廣東省文化和旅遊廳發布了十大促文旅消費舉措。



廣東省文化和旅遊廳黨組書記、廳長李斌在啟動儀式上表示，2023年廣東全省接待遊客7.77億人次，按年增長75.1%，較2019年增長2.8%；實現旅遊總收入9525.6億元（人民幣，下同），按年增長126.1%，較2019年增長6.9%，接待旅遊人數及收入均超過疫情前水平。今年元旦期間，廣東接待遊客1447.9萬人，按年增長78.1%，實現旅遊收入89億元，按年增長99.1%。

為進一步激發文旅消費潛力，助推經濟高質量發展，廣東省文化和旅遊廳專門制定了2024年十大促文旅消費舉措，包括「請到廣東過大年」、「美麗鄉村自駕遊」、「文旅補貼惠民遊」、「暢遊廣東粵好玩」、「門票減免惠遊人」、「繽紛浪漫水系遊」、「文藝演出添姿彩」、「食在廣東『尋味』遊」、「灣區同心研學遊」、「活力廣東入境遊」等。

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其中，「請到廣東過大年」向全國遊客推出逛花街、看大戲、樂遊園、戲海浪、賞民俗、品美食、享暖陽、泡溫泉等八大主題旅遊活動，用廣東暖冬的溫度、康養的溫度、美食的溫度、文化的溫度、待客的溫度，喜迎八方來客。

廣東省文化和旅遊廳重點圍繞鄉村旅遊、生態康養旅遊、民俗文化旅遊等主題，推動約1.5億輛次自駕車進鄉村、景區；開展廣東文旅消費季惠民補貼活動，貫穿全年發放文旅消費惠民補貼，舉辦第五屆非遺購物節，推出一系列惠民利民的非遺產品；組織A級旅遊景區、省級以上旅遊度假區等經營主體推出折扣票、聯遊票、減免票200萬張；針對住宿，將在原有平台優惠的基礎上，再提供2萬間/夜的星級飯店和已登記旅遊民宿優惠客房，再給予每間/夜50-100元消費補貼。

同時，廣東省文化和旅遊廳還將啟動「粵消費 粵精彩」消費券（文旅專場）活動。活動將在全省範圍內發放超千萬元文旅消費券，持續激發文旅消費熱情，營造廣東過年過節熱烈氛圍。為助力「引客入粵」，南方航空公司推出「粵好玩 暢遊廣東」活動，將派送200萬張優惠券（機票）以及贈送百萬旅遊出行服務優惠券等。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

