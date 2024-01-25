「宏觀數據尚可、微觀感受較差」　現實差距背後的危險信號

2023年中國的經濟增長率為5.2%，初步核算，全年國內生產總值（GDP）達126萬億元人民幣，約合17.5萬億美元。對於這麼龐大的一個經濟體來說，在國際國內環境並不有利的情況下，取得這樣的增長很不容易，但也不要過於樂觀。要知道，2023年的經濟增長是建立在2022年的低基數（經濟增速3%）之上的，在2022年12月舉行的「2023年安邦趨勢分析會」上，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾經提出了2023年中國可能是「吃飯經濟」的預判（陳功，2022年11月）。現在回顧2023年的經濟運行，尤其是從微觀經濟感受來看，「吃飯經濟」的看法是基本準確的。

宏觀經濟數據是總量數據，與中觀層面和微觀層面的經濟感受存在着差距。如果從具體產業領域或市場領域來看中國經濟的方方面面，客觀來看，不能說2023年的增長達到了預期目標。這就形成了一種「宏觀數據尚可，微觀感受較差」的現實差距。在安邦研究人員看來，這種差距的產生，實際上反映了政府努力與市場感受的差距、政策作用與市場效果的差距、是政府預期與市場預期的差距。經濟增長的總量數據可以用很多方式來修飾和實現，但微觀經濟感受則是真實的，無法用宏觀數據修飾、打扮出來。

在這個基礎上，2024年的中國經濟形勢將會如何呢？

我們注意到，一些國際機構對2024年中國經濟的增長預期並不高，如世界銀行預測2024年中國經濟增長為4.6%，瑞士銀行也預測2024年中國經濟增速大約是4.6%。可以看到，大部分機構預期中國經濟在2024年的增長要比2023年要低。這一方面有2023年經濟基數較高的原因，另一方面也反映出市場對2024年中國經濟的預期較為理性，中國經濟還遠沒有到全面、穩健回升的時候。如果非要給一個數據，安邦研究人員的個人看法是，2024年中國經濟增長如果在4.5%-5%之間，都算可以接受的增速。

中國經濟走勢備受關註。（Reuters）

分析2024年的中國經濟形勢，研究人員的個人看法是，判斷趨勢和整體態勢要比預測具體數據更重要。整體來看，2024年中國經濟可能仍是一種「築底」和「企穩」的狀態，經濟增長速度上可能會比2023年的增速要低一些。如果2024年中國經濟的主要方面不再惡化，就已經算是一種可以接受的、不錯的狀態，不要預期今年會出現很明顯的回升態勢。

之所以對2024年中國經濟的預期比較謹慎，主要是考慮到如下因素。

首先，中國經濟仍處於逆全球化的大背景下，國際和國內大環境不會顯著好轉。在外部環境方面，當前和未來一段時間，逆全球化的趨勢不會停止，地緣政治形勢充滿摩擦的態勢不會好轉，全球密接生產的發展趨勢以及與之相關的供應鏈調整將會持續。國內經濟的各種結構性問題，短期內不會得到顯著緩解，各種風險因素仍會持續，新的經濟增長動力還在培育與形成過程中，暫時難以完成經濟動力的切換。國內需求仍將是支撐中國經濟的主要力量，但內需不太可能出現明顯的增量。從基本邏輯看，中國經濟的整體活力仍有賴於對全球化的深度參與。

其次，中國刺激經濟增長的各種資源並不太充足。在逆全球化、地緣政治摩擦加劇，尤其是在三年疫情衝擊之下，為了穩定經濟和社會發展，中國耗費了巨大的經濟資源，包括政府財政資源、金融資源，中國的企業和居民也消耗了大量的經濟資源，從中央到地方、從企業到居民，體現債務水平的槓桿率都在上升。應該客觀看到，2023年中國經濟增長能夠達到5.2%，實現2023年初制定的經濟目標，這是在出台了許多支持政策、投入了很多經濟資源才得以實現的結果。在2024年，中國是否還能為了經濟回升而大放水？這是有疑問的。在兼顧穩經濟和防風險的雙重目標下，中國不太可能放任宏觀槓桿率顯著上升，不太可能通過大幅擴張債務來拉動經濟增長。我們估計，2024年的經濟政策，財政政策在執行上可能是「整體積極，兼顧穩健與防風險」，穩健貨幣政策的執行則可能是「貨幣環境相對寬鬆，夠用就行」。簡單來說，在經濟資源不太充足的情況下，日子要精打細算，既要2024年過得去，還要兼顧2025年的日子。

圖為2023年12月21日，人們冒寒在中國上海外灘拍照。（REUTERS/Nicoco Chan）

第三，影響2024年中國經濟的最大因素是信心問題。不論是財政政策還是貨幣政策，在根本上是政府主導的資源投入或信用擴張，但是，中國經濟的最大動力肯定不是政府刺激，而是來自市場力量的推動，尤其是來自民營企業、外資企業的參與和推動，來自廣大居民的自發消費或投資。在過去幾年，國內市場的信心明顯不足，這不僅導致經濟收縮現象增多，還導致政府的刺激政策效果也打了折扣。例如，民間固定資產投資在2023年持續下滑，全年民間投資在全國固投的佔比已下滑至50.4%。這是民企信心不足的明顯信號，也是一個值得重視的風險信號。要想系統改善國內市場的信心，我們認為，關鍵不在於「技術性的刺激政策」，而是需要通過向全國人民展示走市場化道路、堅持改革開放等「頂層政策決心」。如果能有效改善市場主體的信心，市場機制會對中國穩經濟起作用的。

數據來源：國家統計局。製圖：安邦智庫。

第四，要關注中國經濟結構中的「慣性」問題。中國經濟是大國經濟，對龐大的經濟體系不能只看總量，還要看各種結構問題——不同的產業結構、不同的消費結構、不同的區域經濟結構。在中國經濟的大系統下，各種子系統的運行狀況和慣性不同，有的已經到底，有的開始回升，有的還在下行之中。我們認為，中國經濟中的這種「結構性的慣性」會延續到2024年甚至2025年。因此，期望2024年的中國經濟出現系統的、明顯的回升，這不太現實。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

整體來看，2024年的中國經濟仍將處於「築底」和「企穩」的態勢中，如果一些重大的結構性的風險不再惡化，整體經濟能夠穩定在「底部」，就是一種不錯的狀態。穩守基礎，避免惡化，提升信心，靜待系統改善，這是2024年宏觀經濟政策應該追求的現實目標。

本文經安邦智庫授權轉載，原題為《對2024年中國經濟形勢的基本展望》