廣州桃花1月底前全面上市　花農：價格持平，10%桃花出口港澳馬

廣州花卉看芳村，芳村桃花看東石。桃花是廣州市民喜愛的年花之一，承載著行桃花運、花開富貴、大展宏圖等美好寓意。



距離春節不到1個月時間，今年桃花長勢如何？1月25日，記者走訪廣州兩大桃花種植基地之一——位於荔灣區海龍街道的海北東石村，這裡種植的桃花含苞待放，有數朵桃花提前爭相競艷。當地種植桃花的村民表示，桃花將在1月底全面上市，有不少市民已提前預訂。



廣州市荔灣區的嶺南花卉市場，每逢農曆新年前夕都會格外熱鬧：

價格與往年持平，有10%桃花出口銷售

走進海北東石村，放眼望去，桃花在田間整齊排列。在周邊海龍圍科創區高樓大廈的映襯下，海北東石村彷彿是鬧市中的世外桃源。漫步桃花田，個別桃花已搶先吐艷，點綴枝頭，惹人注目。

花農盧永強是當地村民，種植桃花40多年，目前，他有0.6畝地專門用於種植桃花，田裡正在培植的110株-120株桃花準備在春節前上市。

「我田裡種植的桃花大部分是1.2米-1.3米高，適合在家中擺放，這種尺寸的桃花價錢大約在120元；而1.8米-2米高的桃花預計售價為200多元。總體而言，桃花價格與往年持平。」盧永強表示，2023年天氣較好，陽光充沛，加上農歷多了一個月時間，桃花有充分的生長期，預計今年桃花品質好、長勢佳。

盧永強介紹，海北東石村有超過200畝地專門用來種植3萬株桃花，主要在荔灣區內銷售。「每年臘月廿四至廿五，來自各地的市民慕名而來，專門驅車來到海北東石村，在桃花花海中挑選心水靚花，現選現買。」他說。

東石桃花除了在本地銷售，還有小部分銷往外地。盧永強說：「今年村中有10%的桃花早已被預訂，準備售往港澳地區，以及馬來西亞等。」

桃花訂單陸續來，村民樸實守技藝

在海北東石村的桃花田，多位村民正在田間巡視桃花，為桃花上市做最後準備。在記者採訪當天，寒風刺骨，村民陳志雄和家人守護著桃花田，他的1.3畝地種植了220株到230株桃花，他還在桃花枝幹掛上自己的聯繫方式，市民可致電訂購。

陳志雄說：「現在距離桃花正式上市還有一周左右，我最近都在田裡觀察桃花長勢，準備為桃花摘葉，讓其開花。」談及桃花銷售，種植了40多年桃花的陳志雄對桃花銷售保持樂觀，他說：「來找我買桃花的人基本是熟客。按照往年銷售趨勢，我們種植的桃花基本是不夠賣的，大概在臘月廿七至廿八售罄。」

村民黎叔今年將近70歲，他和桃花打交道已有50多年。和其他村民一樣，黎叔在桃花上市前親力親為，在桃花田間穿梭巡查，精心呵護自己種植的100多株桃花。

「一株高約1.5米的桃花賣150元-200多元，除去花苗、肥料、田租、人工養護等成本，利潤甚少。而且桃花種植考究花農的技藝，需要花農長年精心呵護。」黎叔感慨，東石桃花是村中「招牌」，如果沒有人堅守，那麼這塊「招牌」就可能會消失。

在村民黎叔的桃花田中，有數株桃花已被綁上了紅繩標記。「這些有紅繩的桃花都被預訂了！」黎叔說，「每年都有熟客預訂桃花。前幾天一位住在海珠區的熟客已致電下單，今年他要訂4棵。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

