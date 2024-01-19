廣州隊遭球員追討欠薪3000萬以上　內地記者：球迷要做好最壞準備

前身為廣州恒大的廣州隊面臨解散危機，這支上季踢中甲的球隊雖然被列入中國足協的完成債務清欠球會名單，但遭多位前球員提出異議，包括國腳級中場廖力生。有內地記者透露，這些球員追討的欠薪以千萬人民幣計，超過目前廣州隊一年的營運開支。廖力生的微博成為球迷的戰場，有人指廖是反骨仔，忘恩負義，亦有人認為欠債還錢，天經地義。



中國足協在周三公布新球季第二批完成債務清欠的球會名單，包括中甲的廣州隊，看來已經把欠薪問題解決。然而，內地傳媒表示有前廣州隊球員及其代表律師提出質疑，表示仍未收到全額欠薪。

在中國足協公布的完成債務清欠球會名單中有廣州隊。（中國足協官網截圖）

內地足球記徐澤鑫透露：「足協公佈的第二批債務清欠中，八冠王廣州隊被舉報了。廣州隊目前的情況相當危險，解散的可能大於活著。廖力生的討薪只是其中一部分，還有數位球員再向老東家索要欠薪。這些前廣州隊球員合計的欠薪金額在八位數以上，超過了廣州隊目前一年的運營費用。除非有轉機，否則廣州球迷要做好最壞的準備了。」

廣州隊的前身是廣州恒大，曾經風光一時，贏得亞冠盃。（Getty Images）

《南方日報》記者朱小龍撰文，指多名球員及教練投訴廣州隊，這支球隊已經危在旦夕，陷入成立以來最大的生存危機。據朱小龍了解，仲裁金額在3000萬人民幣以上。在報道中，一名廣州隊的人士表示：「如果是我們能夠解決到，肯定早就解決了，拖到現在肯定是因為無能為力。」報道稱，廣州隊仍未放棄與相關球員、教練溝通，希望找到一個雙方滿意的解決方案。

曾經風光一時的廣州隊，如今面臨散班危機。（Getty Images）

內地體育傳媒人李璇在微博上表示：「廣州隊情況非常危急了，幾個球員在這個時間申訴，其實等於不給俱樂部解決問題的時間。當然了，作為被欠薪的一方，他們是有權利這樣做的，無可厚非。」他還表示：「之前無論是廣州隊還是大連隊，都多次溝通，希望足協能夠歸還調解費來解決燃眉之急，但是都沒有成功。大連隊已經解散了，這種情況之下，中國足協更不可能把調解費拿出來只解決廣州隊的問題。所以現在最大的可能就是，廣州隊即將面臨解散。」

大連隊因為未能通過准入，球隊解散，若果廣州隊也因為欠薪而未能通過准入，又多一支8屆頂級聯賽冠軍煙消雲散。中國體育傳媒人陳寧表示，預計中國足協最快下周一公布准入名單，代表廣州隊還有周六及周日兩日時間去處理紛爭。

30歲的廖力生效力廣州多年，曾入選大國腳，現效山東泰山。（Getty Images）

在多名向廣州隊追討欠薪的球員中，只有30歲的廖力生的身分曝光，所以他的微博成為球迷的戰場。部分球迷認為廖力生在這個關係廣州隊生死存亡的時刻追討欠薪，如同致球會於死地，忘恩負義。類似的留言有「把廣州隊弄解散了，對你有好處？」、「做人做這麼絕！不是不報，時候未到，等著」、「廣東人搞廣東球隊，你這樣做想想你的良心和你的戶籍吧」、「想想誰給你輝煌的，趕盡殺絕真的好嗎？」、「廣東人不要搞廣州隊！日後好相見！給我們廣州隊唯一的生路！」、「廖啊，球隊沒了，對你沒好處啊，錢一分要不出來，放過球隊吧」。

亦有一班球迷持相反意見，支持廖力生追討欠薪，留言包括「欠債還錢，還不上就散夥，天經地義沒什麼可說的」、「支持阿廖！欠債還錢天經地義」、「現在不要錢等以後廣州隊沒了再要嗎？那時候跟誰要？跟廣州球迷嗎？」