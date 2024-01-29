逾2.6萬條新生兒信息被販賣　江蘇警斬斷黑色產業鏈　涉案3人獲刑

去年2月，家住江蘇常州新北區、剛為人母的谷女士，頻繁接到各種推銷電話，例如介紹新生兒攝影套餐、推銷新生兒產品等，惟最令她感到不安的是，對方竟精準掌握其孩子的出生醫院、出生日期、性別及父母姓名、電話等重要信息。

警方接獲谷女士報案後展開調查，拘捕了販賣新生兒信息的多名「幕後黑手」。至此，一條販賣新生兒信息的黑產業鏈浮出水面。



接報後，新北區公安分局通過電話追蹤，查到轄區內某兒童攝影店通過購買新生兒出生信息，向新生兒父母推銷攝影業務的犯罪事實。在該攝影店的電腦上，公安機關當場查獲過千條新生兒信息。攝影店負責人交代，新生兒信息是在行業聊天群內向同行購買。

公安機關順藤摸瓜，最終拘捕販賣新生兒信息的「幕後黑手」李光（化名）及其下線呂亮（化名）、劉強（化名）等人，並以侵犯公民個人信息罪刑事立案。由於牽扯到的受害者眾多、影響面廣，該案最終由公安部掛牌督辦。

據介紹，李光長期沉溺網絡，很早便輟學，他在網吧當網管時，逐漸掌握大量黑客技術。2022年10月，李光通過朋友了解到，母嬰店、兒童攝影店等對新生兒信息需求極大，精準的新生兒信息不僅能幫助店家及時挖掘客戶，還能增加收益。

手頭拮据的李光便動起歪心思，將目光鎖定在某新生兒信息網站，通過黑客技術入侵該網站後，篩選出符合兒童攝影店需求的新生兒信息，包括新生兒性別及父母電話等信息，並在網上尋找合作夥伴。

一般情況下，非法售賣的公民個人信息每條售價僅為幾毫，而李光竊取的新生兒信息因來源可靠、內容準確，每條可以賣11元至15元（人民幣，下同）不等的高價。

經營兒童攝影機構的呂亮及劉強，平時會在網上搜尋新生兒信息以尋找目標客戶，他們看到李光的招募信息後，三人一拍即合，建立了穩定的對外銷售渠道。

經查，2022年10月至2023年2月，李光利用黑客技術入侵某新生兒信息網站，竊取新生兒信息26663條，呂亮與劉強則將非法竊取的新生兒信息向全國各地的兒童攝影機構銷售。截至案發，三人通過售賣新生兒信息共獲利30餘萬元。

2023年6月29日，新北區人民檢察院以侵犯公民個人信息罪對李光、呂亮、劉強提起刑事附帶民事公益訴訟。法院最終採納檢察機關的量刑建議，並支持附帶民事公益訴訟的全部訴訟請求。

同年8月，經新北區人民檢察院提起公訴，前述三人因侵犯公民個人信息罪分別被法院判囚3年4個月至3年不等，各罰款21萬元至8萬元不等，並繳納民事賠償金37萬元。

新北區人民檢察院聯合公安機關，將查獲的新生兒信息全部銷毀。涉案網站開發公司已篩查並修復系統漏洞，增加驗證碼強制驗證、限制或關閉系統導出功能、優化系統查詢驗證等功能。