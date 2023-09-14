癱瘓小貓遭寵物醫院｢判死刑｣　成都中醫學生｢正骨針灸｣成功救活

毛孩生病受傷，除了向獸醫求診，亦可採用中醫療法。

四川成都中醫藥大學有女學生在微博上分享，近日一隻全身癱瘓的小貓被人遺棄，更因暴雨濕身失溫，就在她們幾位女生正在眾籌醫藥費之際，有路過的同校學生就以「正骨」為小貓恢復錯位的骨頭，只見小貓的後腿立即能動。



該名女學生分享，8月23日，她在學校動物群組中得知有貓咪被遺棄在校門口，「當時正在下暴雨，我趕過去已經下午四點了，12點時就有同學看到這隻貓咪，所以期間被淋了4個小時」。

由於正值暑假，學校基本沒有人，她與室友趕到現場後立即將小貓抱到動物醫院。小貓四腳有修剪指甲的痕跡，因此猜測是被車撞倒後被原主人遺棄。當時，小貓只剩頭部能活動，即使張口亦未能叫出聲，「醫生說已經失溫了，看能不能扛過今晚」。

不少校友得知小貓的情況後，紛紛募捐醫藥費。由於無力醫治小貓的癱瘓，動物醫院建議到規模更大的動物醫院照CT做檢查，並先進行保守治療。她們只能將小貓先帶回學校，「大家一起好好照料牠，看看有沒有發生奇蹟的可能」。

該名女生稱，就在帶小貓回校的第一天，一名路過的師兄突然上前詢問小貓的情況，並看出小貓脊柱有問題，「學長聽完經過立馬摸了一下小貓的後背，隨即「咔吧」一聲，小貓的後腿立馬能動了。學長表示只是骨頭錯位了，並且壓迫住了神經，導致小貓無法動彈。當天這隻小貓的狀態就肉眼可見的好了起來」。

幾天後，另一名學針灸的師兄得知小貓的情況後，立即趕來為小貓做兩次針灸治療，不久後，小貓就能勉強站立走路。加上藥物配合治療和學生們的照顧，小貓已經可以活蹦亂跳了，她們更讓小貓取名為「臭臭」，「但是走路還是有點踉蹌，之後慢慢恢復吧」。

網民睇法：



「咔吧學長」配享太廟



希望學長未來的路一路坦途，發揚光大我大中醫醫術



放西醫，這會估計得好幾萬了



就這小貓，去醫院照個Ct，再做個手術，沒個幾萬下不來，中醫真的配享太廟



在學妹心中留下一定要學好中醫的想法

