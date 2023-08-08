拉布拉多疑遭主人拋棄賣至屠宰場「下跪」求饒　意外獲好心人解救

萬物皆有靈。近日，河南有網民拍片，在當地某轉運狗肉車附近，有隻約120斤的白色拉布拉多犬疑似遭主人拋棄，被狗販追趕送進籠中轉運。狗狗似乎頗有靈性，預感到危險將來臨，不斷掙扎甚至「下跪」求饒。最終，有好心人將狗狗買下，狗狗被放出後十分溫順跟新主人回家。網民感歎，養狗前一定要考慮清楚，不要棄養。



據微博網民@農村啊威發佈影片，現場有狗販及圍觀路人，狗販和幫手用類似防暴鋼叉鉗住狗狗頸部，試圖將其拖入狗籠中。狗狗似乎預感到危險，拼命掙扎，不願進籠，甚至做出頭部頂地、前腿趴下的「下跪」動作求饒，尾巴也垂下，看起來十分可憐：

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網民指，這隻白色拉布拉多毛髮還算潔淨，養的也很肥，稱重後大約有120斤。狗主人指，因狗狗年紀大等多種原因不想再養，就賣給狗販。被拉入狗籠途中，狗狗曾成功掙脫過一次，但還沒跑遠又被狗販抓了回來，關進籠子裏。

影片中天氣看起來非常炎熱，眾人都汗流浹背。狗狗被關到空間狹小的籠子中後不斷哈氣吐舌頭散熱。在嘗試了一會發現無法掙脫後，狗狗只好在籠中趴下。

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不久後，有一位全程圍觀的好心男子表示，願意將狗狗買下來，帶回家飼養。在與狗肉販經過一番討價還價後，男子最終成功將狗狗買下，狗狗獲得解救。

獲救後的狗狗非常溫順，不再有任何反抗動作，似乎知道自己有了新主人和新家，乖乖被新主人牽著帶回家。網民感歎，養狗前一定要考慮清楚，就算不想養了，也不應該棄養。

網民點睇：

養這麼胖不可能是主人拋棄的，偷狗賊偷的



這些人或多或少都會有報應



這些狗狗全都要被吃掉嗎？看著好可憐又好絕望，人類最殘忍



狗啥都明白啊！最後果斷跟新主人走了，沒惦記找舊主人。



家裏有拉布拉多的真的覺得好難受



狗狗就乖乖的跟新主人回家了， 牠能感受到沒有惡意。

