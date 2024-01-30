四川警方懸賞通緝犯李小龍落網　涉因經濟糾紛殺前妻後潛逃

四川廣元、德陽兩地警方周二（30日），被德陽警方懸賞通緝的42歲殺妻疑犯李小龍，已於前一日上午10時左右在廣元經開區盤龍鎮境內被抓獲。



案發於去年12月7日的德陽市羅江區金山鎮，知情人士張先生（化姓）透露，李小龍當日早上6時左右在路邊等待下夜班的前妻，見人後，他先是騎三輪車把對方的電動車撞翻，然後撿起路邊的磚頭砸向她，致其死亡。

據張先生介紹，李小龍是幸福村的村民，常年無業、賭博，並有家暴行為。他與前妻已離婚，育有一兒一女，均歸前妻撫養，但李經常回到家中，「經常回家，不怎麽出錢」。而在離婚前，李小龍的前妻因車禍曾獲得一筆賠償金，但李認為這筆賠償金屬於夫妻共同財產，想要走屬於自己的一份，之後還到前妻家中鬧事，因而被拘留15天。

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警方去年12月11日發布的懸賞通告。

殺害前妻後，李小龍潛逃。去年12月11日，德陽市公安局羅江區分局曾發布懸賞通告稱，希望廣大群眾積極向公安機關提供線索，對提供有效線索或直接協助抓獲犯罪嫌疑人的，公安機關將給予3萬至5萬元人民幣獎勵。

警方及志工等千人正在搜山對李小龍進行圍捕。（上游新聞）

到了24日，李小龍在當地一家超市買東西時被認出，警方立即做出反應，透過視訊監控發現其上山後還立即組織封山，綿陽與德陽兩地警方出動幾百人，加上志願者，共上千人搜山。志工表示，疑犯所在山林比較複雜，「差不多有五、六百畝，今天早上警方正展開地毯式搜索，周邊幾個村志工負責在外圍警戒。目前還沒搜到，但是不可能逃出去了。」

直到周一（29日）上午10時左右，李小龍在廣元經開區盤龍鎮境內被警方抓獲，並在周二上午指認現場。