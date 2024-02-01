網戀「美女主播」以為遇真愛　男子遭39歲已婚婦情感詐騙63萬元

《紅星新聞》報道，近日，山東有男子在網絡和「美女主播」戀愛以為遇到真愛，期間被女方以各類理由詐騙錢款63萬元（人民幣，下同），後被揭穿該主播為39歲已婚人婦。目前，該女已因涉嫌詐騙遭警方扣留，等待進一步偵辦調查。



據了解，該山東男子張某在某直播平台刷到名為「瑤瑤」的才藝主播，不斷給她刷禮物互動，二人頻繁互動後加上聯絡方式，張男在聊天中得知，「瑤瑤」生於1998年，單身未婚，二人很快開始網戀，張男亦認為自己遇到「真愛」。

二人聊天記錄。（紅星新聞）

然而，在戀愛幾年的過程中，對方一直以缺少生活費、還貸款、還朋友錢、親戚治病、自己動手術等各種理由，不斷向張男借款，張男則不斷發紅包、轉賬，甚至借貸「幫女友渡過難關」。久而久之，張男發現女友不願結婚，也不願見面，才隱約發覺被騙並報警。

接報後，警方通過線索迅速找到網絡女主播「瑤瑤」，真名為曹某，現年39歲且已婚。曹某供述，她以婚戀為名義騙取張男錢財，將年齡說小是為了應付對方。因家中欠款她開始直播賺錢，和張男網戀期間，用張男給的錢償還了她和丈夫欠下的部分債務。

曹某落網。（警方提供）

目前，曹某因涉嫌詐騙，已被警方依法刑事拘留，案件涉及轉賬金額共計63萬餘元。警方提醒，在網絡交友過程中，切記不要盲目相信陌生人，更不要輕易向陌生人轉賬。