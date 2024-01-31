名校畢業生被炒魷後暪妻送外賣？平台曝疑擺拍「苦情戲」帳號已禁

近日，一段影片流行於內地網絡，片中內容是一名畢業於「211工程」重點大學的男子在被裁員後瞞着妻子送外賣，被發現後哭得一踏糊塗。由於令人聯想中年人就業危機、學歷貶值等社會議題，影片引起許多人的共鳴，可謂賺足了淚點。然而不到兩天，影片就被外賣平台核實，疑似擺拍「苦情戲」，目前已從平台下架，相關帳號亦被封禁。



在網傳影片中，夫妻二人依偎在一起，哭得一踏糊塗，理由是丈夫被妻子發現其在遭到互聯網公司裁員後，竟偷偷送外賣，吃足苦頭卻默默承擔，不肯告訴家人。妻子並質問他：「為什麽不願意說出來和自己共同承擔壓力？」

由於場面感人，影片旋即走紅，不少網民留言表達共情和支持。同時，不少自媒體從影片解讀到中年人就業危機的話題，「學歷嚴重貶值，努力學習的孩子們還不如努力學技能，遠離北上廣深」。

據該男子抖音帳號此前影片，他曾發布過一張個人跑單收入截圖，平台定位到一位名叫「胡某榮」的騎手。1月29日，涉事外賣平台對當事人身份進行了核實，本來希望能夠提供力所能及的幫助。然而胡師傅卻否認自己是片中男子，更不是211高校畢業。對於自己的跑單截圖何以被冒用，胡師傅憶述，他曾遇到過一個路人拍過他的手機屏幕，而當時他的跑單收入確實是128.1元（人民幣．下同），當天最終收入是244元。

平台進一步發現，片中男子曾表示1月22日是他失業後的第一天，但其於6日前就註冊成為騎手，且至今僅送過兩單。胡師傅還表示，他事後曾聯繫過對方詢問此事。

事實上，內地近年來不乏擺拍「苦情戲」被打假的案例，包括「大涼山女孩撿瓶子賺錢」、「500斤滯銷白菜賣30元」等，皆被曝是造假。對於擺拍構成詐騙，上海大邦律師事務所律師丁金坤表示，當下流量雖然有價值，但是畢竟沒有給當事人直接造成財產損失，與目前法律規定的詐騙財產還是有一定距離，與騙錢還是不同的。

不過他也強調，若擺拍的影片大面積流傳開來，特別是以新聞的名義傳播，根本上屬於製作「假新聞」，造成嚴重後果者涉嫌擾亂社會秩序，「違反了治安管理處罰法，要被行政處罰，最高拘留最高十五天，或者罰款、警告」。