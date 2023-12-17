內地女博主逼住院奶奶食即食麵　惹怒全網急澄清：找自己媽媽擺拍

中國一名林姓女博主，在網路上上傳了讓自己奶奶天天吃即食麵的影片，結果引發廣大網友批評，事後她出面致歉，並承認所謂的「婆婆（奶奶）」其實是自己的母親，拍攝影片只是為了漲粉而已。



影片拍下，一名老人正坐在醫院病床邊，手捧著碗裝即食麵，女子詢問她「好吃嗎」，老人則回答好吃，於是女子便告訴老人「好吃你就天天吃」。

按圖看清影片畫面！

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在影片中，林女提到老人是她的奶奶，自己當初坐月子時，奶奶曾讓她吃了三箱即食麵，還說即食麵有營養，現在自己只是以其人之道，還治其人之身 。

影片曝光後，雖然吸引不少關注，但也引發批評，許多人指責她跟老人家計較，是小孩子氣的行為，由於爭議不斷延燒，林女又再拍了一部影片回應，她解釋，影片中的婆婆其實是自己的媽媽，擺拍影片是為了增加粉絲，但內容情節，是真實還原自己當年的經歷，自己確實在坐月子時，吃了整整一個月即食麵，還因為多吃了一塊雞蛋糕，被家人圍攻指責。

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不過大批網友，對於這樣的解釋並不領情，紛紛表示「為了紅捏造事實，必須嚴懲！」「太可怕了，沒有底線嗎？」「用親媽擺拍說是婆婆，感覺就是為了自己獲取流量，真的沒事幹了吧？」

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