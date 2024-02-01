有片｜大熊貓性感抖臀｢闖禍｣？　直播遭封禁10分鐘　網民：很冤！

河南洛陽動物園日前舉行直播活動，惟過程中因大熊貓「靈岩」性感抖臀，導致直播中斷並遭封禁十分鐘，令牠成為「直播被封第一熊」。



大熊貓「靈岩」性感抖臀，導致直播中斷並遭封禁十分鐘。（微博）

綜合內媒報道，欒川竹海野生動物園周三（1月31日）舉行了一場大熊貓直播活動，旨在向公眾展示大熊貓的生活狀態和日常行為，吸引了大批網民的關注。

然而，直播過程中，靈岩突然作出性感抖臀的動作，令現場工作人員十分意外和緊張，亦正是這一動作，導致直播中斷，並在被封禁了十分鐘後才重新開始。

網民點睇：

「直播被封第一熊。」

「下次靈岩吃播，記得馬賽克。」

「熊熊無語，熊熊很冤。」

「直播間一視同仁你做到了，人與動物沒分別。」

「不愧是靈岩，這可謂是一封成名啊！可以直接晉升頂流大熊貓行列了。」



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實際上，大熊貓抖臀是為了蹭癢、甩水等，屬於正常行為。不過，為了防止引起爭議和誤解，動物園工作人員對靈岩進行觀察和處理。經過確認，靈岩身體狀況良好，沒有異常情況。

靈岩2017年8月18日出生在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，雄性，母親是閩閩，姐姐是阿傑。自2020年9月22日起，靈岩與另一隻大熊貓邁邁一同被借展至河南欒川竹海野生動物園。