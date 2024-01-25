野生大熊貓總量增長至近1900隻　已先後成功放歸10隻圈養大熊貓

據國家林草局1月25日公布，大熊貓野外種群總量已從上世紀80年代約1100隻，增長至近1900隻，全球圈養數量達到728隻。

世界自然保護聯盟將大熊貓的受威脅等級由「瀕危」調整為「易危」，可見中國大熊貓保護成效得到國際野生動物保護界認可。



在中國內地，生存了已近800萬年的大熊貓無疑是動物界的「頂流」，是國家一級保護野生動物。但在上世紀八十年代，中國野外大熊貓數量一度從第一次普查的2400隻驟降到僅剩1100隻。據國家林業和草原局動植物司二級巡視員張月介紹，當時，野生大熊貓種群的生存前景岌岌可危，所以迅速開展大熊貓遷地保育工作，為野生族群提供一個備份保障，並得到了多數專家支持與認可。、

目前，國家亦為野生大熊貓劃定67個保護區，並通過「就地保護」和「遷地保護」兩會總方法，為野生大熊貓提供安全的庇護所。包括2021年10月，內地正式設立大熊貓國家公園，地跨四川、陝西、甘肅三省，縱橫五大山系，覆蓋絕大部分野生大熊貓種群及棲息地。

2024年北京兩會期間宣布，亦將於北京房山建設大熊貓國家保護研究中心北京基地，為大熊貓種群在北京地區提供棲息地。

除野生大熊貓外，目前，大熊貓圈養族群已經成長到728只，實現了圈養族群的自我維持和高品質發展。在此基礎上，遷地保護的另一個目標即反哺野生大熊貓族群。將人工繁殖的大熊貓個體經過野化訓練後，放歸到存在滅絕風險的野生小族群內，能夠有效補充族群個體並參與野外小族群繁殖，是保護野外小族群的重要手段之一。

張月介紹，經過多年的努力，已成功放歸了10隻圈養大熊貓到野外，促進了小相嶺和岷山南端的大熊貓小種群復壯。因此，實施遷地保護是推動大熊貓高水準保護的重要途徑之一，與就地保護共同構成了大熊貓保護工作的一體二面。