回南天必備抽濕機　教你3大正確使用方法　加碼再送黃金慳電公式

台灣、香港春夏有梅雨季、颱風影響，冬天則有東北季候風，可以說是一年四季都很潮濕，因此，抽濕機也成了人人家中必備的電器，但你知道抽濕機的正確用法嗎？



台電整理了抽濕機的3大使用方法，只要搭配2樣電器，就能大大提升抽濕機的抽濕效率！同時台電也加碼分享1道黃金公式，學會就能自己計算抽濕機的耗電度數，有效省電。

▼▼▼抽濕機使用攻略▼▼▼

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抽濕機怎麼用最省電？台電傳授3大正確使用方法

冷氣如果搭配電扇或循環扇使用，有助於幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，而抽濕機其實也是相同道理！台電於Facebook專頁發文表示，開抽濕機時若搭配電風扇或循環扇，能促進室內空氣流動，抽濕效率會更好。

台電指出，抽濕時除了搭配電扇及循環扇，還要注意確實關閉門窗，並定期清洗抽濕機濾網，才能讓抽濕機發揮至最大效能。

抽濕機開一整天超耗電？1道公式教你掌控自家抽濕機用電

另外，許多人好奇「抽濕機開一整天會很耗電嗎？」台電解答，若想知道抽濕機的用電度數，首先要看能源效益標示上的「額定抽濕能力」、「能源因數值」，再將兩個數字相除，即可得出家中抽濕機開一整天的耗電度數，若寫成算式則為「額定抽濕能力（公升／日）」除以「能源因數值（公升／千瓦小時）」。

台電舉例說明，假設有兩台10.5公升的抽濕機，一台是能源效益第4級，額定抽濕能力 10.5、能源因數值1.72，則使用一天耗電度數為「10.5／1.72 = 6.1度」；另一台是能源效益第1級，額定抽濕能力 10.5、能源因數值2.47，則使用一天耗電度數為「10.5／2.47 = 4.3度」，透過這個算式也可以得知，若想節省電力，選購時優先選擇能源效益第1級的抽濕機才最省電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機搭配2電器，乾衣效果事半功倍！台電教3招正確使用方法，加碼曝1招省電小撇步】